Dnešní aktuální cena Penguru je 0.00003191 USD. Sledujte aktualizace cen PENGURU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PENGURU.

Logo Penguru

Penguru Cena (PENGURU)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PENGURU na USD

--
----
-1.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Penguru (PENGURU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:57:14 (UTC+8)

Informace o ceně Penguru (PENGURU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00003159
$ 0.00003159$ 0.00003159
Nejnižší za 24 h
$ 0.00003276
$ 0.00003276$ 0.00003276
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00003159
$ 0.00003159$ 0.00003159

$ 0.00003276
$ 0.00003276$ 0.00003276

$ 0.00078496
$ 0.00078496$ 0.00078496

$ 0.00003098
$ 0.00003098$ 0.00003098

+0.05%

-1.88%

-5.46%

-5.46%

Cena Penguru (PENGURU) v reálném čase je $0.00003191. Za posledních 24 hodin se PENGURU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003159 do maxima $ 0.00003276, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PENGURU v historii je $ 0.00078496, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003098.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PENGURU se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o -1.88% a za posledních 7 dní o -5.46%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Penguru (PENGURU)

$ 27.14K
$ 27.14K$ 27.14K

--
----

$ 27.14K
$ 27.14K$ 27.14K

850.58M
850.58M 850.58M

850,576,444.953077
850,576,444.953077 850,576,444.953077

Aktuální tržní kapitalizace Penguru je $ 27.14K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PENGURU je 850.58M, přičemž celková zásoba je 850576444.953077. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 27.14K.

Historie cen v USD pro Penguru (PENGURU)

Během dnešního dne byla změna ceny Penguru na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Penguru na USD  $ -0.0000246641.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Penguru na USD  $ -0.0000291337.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Penguru na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.88%
30 dní$ -0.0000246641-77.29%
60 dní$ -0.0000291337-91.29%
90 dní$ 0--

Co je Penguru (PENGURU)

Penguru is a cute memecoin guru on the Abstract chain. He constantly give to the community and beyond. Penguru thinks that the trenches need awareness about well-being and meaning of life. We are developing an AI companion/tool that can interact with users, analyze X accounts.

We have a "summon table" game where holders can stake their tokens to mint erc-1155 nfts and earn various erc-20 memecoin rewards. Those NFTs represent the most iconic Abstract memecoin projects. Users collect those NFTs in their book, can trade them on Opensea.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Penguru (PENGURU)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Penguru (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Penguru (PENGURU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Penguru (PENGURU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Penguru.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Penguru!

PENGURU na místní měny

Tokenomika pro Penguru (PENGURU)

Pochopení tokenomiky Penguru (PENGURU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PENGURU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Penguru (PENGURU)

Jakou hodnotu má dnes Penguru (PENGURU)?
Aktuální cena PENGURU v USD je 0.00003191 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PENGURU v USD?
Aktuální cena PENGURU v USD je $ 0.00003191. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Penguru?
Tržní kapitalizace PENGURU je $ 27.14K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PENGURU v oběhu?
Objem PENGURU v oběhu je 850.58M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PENGURU?
PENGURU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00078496 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PENGURU?
PENGURU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003098 USD.
Jaký je objem obchodování PENGURU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PENGURU je -- USD.
Dosáhne PENGURU letos vyšší ceny?
PENGURU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPENGURU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:57:14 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

