Dnešní aktuální cena penguin wif backpack je 0.00001232 USD. Sledujte aktualizace cen WIFBAG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WIFBAG.

Více informací o WIFBAG

Informace o ceně WIFBAG

Co je to WIFBAG

Oficiální webové stránky WIFBAG

Tokenomika pro WIFBAG

Předpověď cen WIFBAG

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo penguin wif backpack

penguin wif backpack Cena (WIFBAG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WIFBAG na USD

-4.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny penguin wif backpack (WIFBAG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:57:08 (UTC+8)

Informace o ceně penguin wif backpack (WIFBAG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001232
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001331
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001232
$ 0.00001331
$ 0.00079334
$ 0.00001186
-0.77%

-4.90%

-20.40%

-20.40%

Cena penguin wif backpack (WIFBAG) v reálném čase je $0.00001232. Za posledních 24 hodin se WIFBAG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001232 do maxima $ 0.00001331, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WIFBAG v historii je $ 0.00079334, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001186.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WIFBAG se za poslední hodinu změnila o -0.77%, za 24 hodin o -4.90% a za posledních 7 dní o -20.40%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu penguin wif backpack (WIFBAG)

$ 12.32K
$ 12.32K
999.83M
999,833,163.932233
Aktuální tržní kapitalizace penguin wif backpack je $ 12.32K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WIFBAG je 999.83M, přičemž celková zásoba je 999833163.932233. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.32K.

Historie cen v USD pro penguin wif backpack (WIFBAG)

Během dnešního dne byla změna ceny penguin wif backpack na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny penguin wif backpack na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny penguin wif backpack na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny penguin wif backpack na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.90%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je penguin wif backpack (WIFBAG)

viral penguin with orange backpack

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj penguin wif backpack (WIFBAG)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny penguin wif backpack (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít penguin wif backpack (WIFBAG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva penguin wif backpack (WIFBAG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro penguin wif backpack.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny penguin wif backpack!

WIFBAG na místní měny

Tokenomika pro penguin wif backpack (WIFBAG)

Pochopení tokenomiky penguin wif backpack (WIFBAG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WIFBAG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně penguin wif backpack (WIFBAG)

Jakou hodnotu má dnes penguin wif backpack (WIFBAG)?
Aktuální cena WIFBAG v USD je 0.00001232 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WIFBAG v USD?
Aktuální cena WIFBAG v USD je $ 0.00001232. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace penguin wif backpack?
Tržní kapitalizace WIFBAG je $ 12.32K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WIFBAG v oběhu?
Objem WIFBAG v oběhu je 999.83M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WIFBAG?
WIFBAG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00079334 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WIFBAG?
WIFBAG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001186 USD.
Jaký je objem obchodování WIFBAG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WIFBAG je -- USD.
Dosáhne WIFBAG letos vyšší ceny?
WIFBAG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWIFBAG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:57:08 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

