Dnešní aktuální cena PandaSui Coin je 0.00003356 USD. Sledujte aktualizace cen PANS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PANS.

Logo PandaSui Coin

PandaSui Coin Cena (PANS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PANS na USD

+109.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny PandaSui Coin (PANS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:56:47 (UTC+8)

Informace o ceně PandaSui Coin (PANS) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-3.83%

+109.77%

+172.09%

+172.09%

Cena PandaSui Coin (PANS) v reálném čase je $0.00003356. Za posledních 24 hodin se PANS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001572 do maxima $ 0.00003796, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PANS v historii je $ 0.00009997, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000207.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PANS se za poslední hodinu změnila o -3.83%, za 24 hodin o +109.77% a za posledních 7 dní o +172.09%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PandaSui Coin (PANS)

Aktuální tržní kapitalizace PandaSui Coin je $ 228.73K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PANS je 6.82B, přičemž celková zásoba je 7876857596.906344. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 264.36K.

Historie cen v USD pro PandaSui Coin (PANS)

Během dnešního dne byla změna ceny PandaSui Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PandaSui Coin na USD  $ +0.0000441869.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PandaSui Coin na USD  $ +0.0000399024.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PandaSui Coin na USD  $ -0.000023123096274347583.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+109.77%
30 dní$ +0.0000441869+131.67%
60 dní$ +0.0000399024+118.90%
90 dní$ -0.000023123096274347583-40.79%

Co je PandaSui Coin (PANS)

PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project! CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on @CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny PandaSui Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PandaSui Coin (PANS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PandaSui Coin (PANS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PandaSui Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PandaSui Coin!

PANS na místní měny

Tokenomika pro PandaSui Coin (PANS)

Pochopení tokenomiky PandaSui Coin (PANS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PANS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PandaSui Coin (PANS)

Jakou hodnotu má dnes PandaSui Coin (PANS)?
Aktuální cena PANS v USD je 0.00003356 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PANS v USD?
Aktuální cena PANS v USD je $ 0.00003356. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PandaSui Coin?
Tržní kapitalizace PANS je $ 228.73K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PANS v oběhu?
Objem PANS v oběhu je 6.82B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PANS?
PANS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00009997 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PANS?
PANS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000207 USD.
Jaký je objem obchodování PANS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PANS je -- USD.
Dosáhne PANS letos vyšší ceny?
PANS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPANS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:56:47 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se PandaSui Coin (PANS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

