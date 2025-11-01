BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Orbitt Token je 0.097936 USD. Sledujte aktualizace cen ORBT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ORBT.Dnešní aktuální cena Orbitt Token je 0.097936 USD. Sledujte aktualizace cen ORBT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ORBT.

Více informací o ORBT

Informace o ceně ORBT

Co je to ORBT

Bílá kniha pro ORBT

Oficiální webové stránky ORBT

Tokenomika pro ORBT

Předpověď cen ORBT

Logo Orbitt Token

Orbitt Token Cena (ORBT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ORBT na USD

$0.097936
-3.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Orbitt Token (ORBT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:19:30 (UTC+8)

Informace o ceně Orbitt Token (ORBT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.097236
Nejnižší za 24 h
$ 0.102505
Nejvyšší za 24 h

$ 0.097236
$ 0.102505
$ 0.694947
$ 0.00138494
+0.41%

-3.27%

-9.59%

-9.59%

Cena Orbitt Token (ORBT) v reálném čase je $0.097936. Za posledních 24 hodin se ORBT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.097236 do maxima $ 0.102505, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ORBT v historii je $ 0.694947, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00138494.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ORBT se za poslední hodinu změnila o +0.41%, za 24 hodin o -3.27% a za posledních 7 dní o -9.59%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Orbitt Token (ORBT)

$ 1.46M
--
$ 1.96M
14.94M
19,999,622.39577021
Aktuální tržní kapitalizace Orbitt Token je $ 1.46M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ORBT je 14.94M, přičemž celková zásoba je 19999622.39577021. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.96M.

Historie cen v USD pro Orbitt Token (ORBT)

Během dnešního dne byla změna ceny Orbitt Token na USD  $ -0.00331914422148272.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Orbitt Token na USD  $ -0.0282863358.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Orbitt Token na USD  $ -0.0276855572.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Orbitt Token na USD  $ -0.09733892906435592.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00331914422148272-3.27%
30 dní$ -0.0282863358-28.88%
60 dní$ -0.0276855572-28.26%
90 dní$ -0.09733892906435592-49.84%

Co je Orbitt Token (ORBT)

The Orbitt Ecosystem features cutting-edge tools like an AI-powered Chrome extension for traders, a Telegram Volume Boosting bot, and a upcoming Solana Launchpad. $ORBT acts as the central currency, unlocking exclusive benefits across all tools.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Orbitt Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Orbitt Token (ORBT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Orbitt Token (ORBT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Orbitt Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Orbitt Token!

ORBT na místní měny

Tokenomika pro Orbitt Token (ORBT)

Pochopení tokenomiky Orbitt Token (ORBT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ORBT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Orbitt Token (ORBT)

Jakou hodnotu má dnes Orbitt Token (ORBT)?
Aktuální cena ORBT v USD je 0.097936 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ORBT v USD?
Aktuální cena ORBT v USD je $ 0.097936. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Orbitt Token?
Tržní kapitalizace ORBT je $ 1.46M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ORBT v oběhu?
Objem ORBT v oběhu je 14.94M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ORBT?
ORBT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.694947 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ORBT?
ORBT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00138494 USD.
Jaký je objem obchodování ORBT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ORBT je -- USD.
Dosáhne ORBT letos vyšší ceny?
ORBT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenORBT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:19:30 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Orbitt Token (ORBT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

