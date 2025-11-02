Předpověď ceny Orbitt Token (ORBT) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu Orbitt Token pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste ORBT v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu Orbitt Token
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu Orbitt Token
--
----
0.00%
USD
Aktuální
Předpověď
Předpověď ceny Orbitt Token (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny Orbitt Token (ORBT) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Orbitt Token potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.097417.

Předpověď ceny Orbitt Token (ORBT) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Orbitt Token potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.102287.

Předpověď ceny Orbitt Token (ORBT) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu ORBT v roce 2027 $ 0.107402 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny Orbitt Token (ORBT) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu ORBT v roce 2028 $ 0.112772 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny Orbitt Token (ORBT) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena ORBT v roce 2029 $ 0.118410 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny Orbitt Token (ORBT) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena ORBT v roce 2030 $ 0.124331 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny Orbitt Token (ORBT) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena Orbitt Token mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.202522.

Předpověď ceny Orbitt Token (ORBT) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena Orbitt Token mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.329888.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.097417
    0.00%
  • 2026
    $ 0.102287
    5.00%
  • 2027
    $ 0.107402
    10.25%
  • 2028
    $ 0.112772
    15.76%
  • 2029
    $ 0.118410
    21.55%
  • 2030
    $ 0.124331
    27.63%
  • 2031
    $ 0.130548
    34.01%
  • 2032
    $ 0.137075
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.143929
    47.75%
  • 2034
    $ 0.151125
    55.13%
  • 2035
    $ 0.158682
    62.89%
  • 2036
    $ 0.166616
    71.03%
  • 2037
    $ 0.174946
    79.59%
  • 2038
    $ 0.183694
    88.56%
  • 2039
    $ 0.192878
    97.99%
  • 2040
    $ 0.202522
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny Orbitt Token pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 0.097417
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 0.097430
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 0.097510
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 0.097817
    0.41%
Předpověď ceny Orbitt Token (ORBT) na dnešek

Předpokládaná cena ORBT dne November 2, 2025(Dnes) je $0.097417. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny Orbitt Token (ORBT) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny ORBT při použití zadaného5% ročního růstu $0.097430. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny Orbitt Token (ORBT) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny ORBT při použití 5% roční míry růstu $0.097510. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny Orbitt Token (ORBT) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena ORBT $0.097817. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky Orbitt Token

--
----

--

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

14.94M
14.94M 14.94M

--
----

--

Nejnovější cena ORBT je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Objem v oběhu ORBT je kromě toho 14.94M a celková tržní kapitalizace činí $ 1.46M.

Historická cena Orbitt Token

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně Orbitt Token na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena Orbitt Token 0.097417 USD. Objem Orbitt Token(ORBT) v oběhu je 14.94M ORBT, takže tržní kapitalizace je $1,455,489.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    -2.25%
    $ -0.002250
    $ 0.101667
    $ 0.096663
  • 7 d
    -8.70%
    $ -0.008479
    $ 0.140507
    $ 0.097010
  • 30 dní
    -30.38%
    $ -0.029595
    $ 0.140507
    $ 0.097010
Výkon za 24 h

Orbitt Token za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $-0.002250, což odráží změnu hodnoty v -2.25%.

Výkon za 7 d

Token Orbitt Token se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.140507 a minimu ve výši $0.097010. Zaznamenal změnu ceny o -8.70%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu ORBT na trhu.

Výkon za 30 h

U Orbitt Token za poslední měsíc došlo k -30.38% změně, což představuje přibližně $-0.029595 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u ORBT v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny Orbitt Token (ORBT)?

Modul předpovědi cen Orbitt Token je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny ORBT na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně Orbitt Token v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu ORBT, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu Orbitt Token. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost ORBT.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb ORBT a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu Orbitt Token.

Proč je předpověď ceny ORBT důležitá?

Předpovědi cen pro ORBT jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu ORBT?
Podle vašich předpovědí dosáhne token ORBT ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu ORBT na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu Orbitt Token (ORBT) dosáhne předpokládaná cena tokenu ORBT ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 ORBT v roce 2026?
Cena 1 Orbitt Token (ORBT) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu ORBT zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu ORBT v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu Orbitt Token (ORBT) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 ORBT.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu ORBT v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Orbitt Token (ORBT) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu ORBT v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Orbitt Token (ORBT) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 ORBT v roce 2030?
Cena 1 Orbitt Token (ORBT) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu ORBT zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu ORBT pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu Orbitt Token (ORBT) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 ORBT.
Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.