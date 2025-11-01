BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Omnia Protocol je 0.0040146 USD. Sledujte aktualizace cen OMNIA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OMNIA.Dnešní aktuální cena Omnia Protocol je 0.0040146 USD. Sledujte aktualizace cen OMNIA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OMNIA.

Více informací o OMNIA

Informace o ceně OMNIA

Co je to OMNIA

Oficiální webové stránky OMNIA

Tokenomika pro OMNIA

Předpověď cen OMNIA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Omnia Protocol

Omnia Protocol Cena (OMNIA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 OMNIA na USD

$0.00401461
$0.00401461$0.00401461
-0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Omnia Protocol (OMNIA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:55:57 (UTC+8)

Informace o ceně Omnia Protocol (OMNIA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00378635
$ 0.00378635$ 0.00378635
Nejnižší za 24 h
$ 0.00408362
$ 0.00408362$ 0.00408362
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00378635
$ 0.00378635$ 0.00378635

$ 0.00408362
$ 0.00408362$ 0.00408362

$ 0.724005
$ 0.724005$ 0.724005

$ 0.00100478
$ 0.00100478$ 0.00100478

-0.00%

-0.17%

-26.15%

-26.15%

Cena Omnia Protocol (OMNIA) v reálném čase je $0.0040146. Za posledních 24 hodin se OMNIA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00378635 do maxima $ 0.00408362, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OMNIA v historii je $ 0.724005, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00100478.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OMNIA se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o -0.17% a za posledních 7 dní o -26.15%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Omnia Protocol (OMNIA)

$ 143.34K
$ 143.34K$ 143.34K

--
----

$ 395.04K
$ 395.04K$ 395.04K

35.70M
35.70M 35.70M

98,399,953.0
98,399,953.0 98,399,953.0

Aktuální tržní kapitalizace Omnia Protocol je $ 143.34K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu OMNIA je 35.70M, přičemž celková zásoba je 98399953.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 395.04K.

Historie cen v USD pro Omnia Protocol (OMNIA)

Během dnešního dne byla změna ceny Omnia Protocol na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Omnia Protocol na USD  $ -0.0014053918.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Omnia Protocol na USD  $ -0.0020304618.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Omnia Protocol na USD  $ -0.008511395913817168.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.17%
30 dní$ -0.0014053918-35.00%
60 dní$ -0.0020304618-50.57%
90 dní$ -0.008511395913817168-67.94%

Co je Omnia Protocol (OMNIA)

Omnia Protocol provides privacy-first access to blockchains. It decentralizes the node infrastructure required to read/write from blockchain, while rewarding the node owners.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Omnia Protocol (OMNIA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Omnia Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Omnia Protocol (OMNIA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Omnia Protocol (OMNIA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Omnia Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Omnia Protocol!

OMNIA na místní měny

Tokenomika pro Omnia Protocol (OMNIA)

Pochopení tokenomiky Omnia Protocol (OMNIA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OMNIA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Omnia Protocol (OMNIA)

Jakou hodnotu má dnes Omnia Protocol (OMNIA)?
Aktuální cena OMNIA v USD je 0.0040146 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OMNIA v USD?
Aktuální cena OMNIA v USD je $ 0.0040146. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Omnia Protocol?
Tržní kapitalizace OMNIA je $ 143.34K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OMNIA v oběhu?
Objem OMNIA v oběhu je 35.70M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OMNIA?
OMNIA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.724005 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OMNIA?
OMNIA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00100478 USD.
Jaký je objem obchodování OMNIA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OMNIA je -- USD.
Dosáhne OMNIA letos vyšší ceny?
OMNIA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOMNIA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:55:57 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Omnia Protocol (OMNIA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,112.40
$110,112.40$110,112.40

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.50
$3,877.50$3,877.50

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02484
$0.02484$0.02484

-22.80%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.16
$186.16$186.16

-1.06%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.50
$3,877.50$3,877.50

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,112.40
$110,112.40$110,112.40

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.16
$186.16$186.16

-1.06%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5087
$2.5087$2.5087

-0.60%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.52
$1,087.52$1,087.52

+0.29%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09787
$0.09787$0.09787

+95.74%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02004
$0.02004$0.02004

+0.20%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00415
$0.00415$0.00415

+245.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054751
$0.0054751$0.0054751

+179.05%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00005699
$0.00005699$0.00005699

+171.12%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000817
$0.0000817$0.0000817

+63.40%