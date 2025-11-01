BurzaDEX+
Aktuální cena 1 OKBDOGE na USD

--
----
-3.80%1D
ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.82%
30 dní$ 0-66.78%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je OKBDOGE (OKBDOGE)

OKBDOGE is a sincere experiment, a deliberate experiment in complete decentralization, and a game between coin holders and traders. It's both a great retreat and a great entry point. Please enjoy the sparks of this collision.

Mechanism: The first fair launch on the entire network. The LP pool automatically flows back to the black hole.

3% tax: 50 million coin holders receive dividends from WOKB.

2% tax: LP pool flows back to the black hole.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně OKBDOGE (OKBDOGE)

Jakou hodnotu má dnes OKBDOGE (OKBDOGE)?
Aktuální cena OKBDOGE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OKBDOGE v USD?
Aktuální cena OKBDOGE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace OKBDOGE?
Tržní kapitalizace OKBDOGE je $ 47.59K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OKBDOGE v oběhu?
Objem OKBDOGE v oběhu je 210.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OKBDOGE?
OKBDOGE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OKBDOGE?
OKBDOGE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování OKBDOGE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OKBDOGE je -- USD.
Dosáhne OKBDOGE letos vyšší ceny?
OKBDOGE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOKBDOGE, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

