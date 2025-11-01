BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena NOTMEME Agent je 0 USD. Sledujte aktualizace cen NOTMEME v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NOTMEME.

Více informací o NOTMEME

Informace o ceně NOTMEME

Co je to NOTMEME

Bílá kniha pro NOTMEME

Oficiální webové stránky NOTMEME

Tokenomika pro NOTMEME

Předpověď cen NOTMEME

Logo NOTMEME Agent

NOTMEME Agent Cena (NOTMEME)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NOTMEME na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny NOTMEME Agent (NOTMEME)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:08:23 (UTC+8)

Informace o ceně NOTMEME Agent (NOTMEME) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000951
$ 0.00000951$ 0.00000951

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.37%

-0.37%

Cena NOTMEME Agent (NOTMEME) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se NOTMEME obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NOTMEME v historii je $ 0.00000951, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NOTMEME se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -0.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu NOTMEME Agent (NOTMEME)

$ 17.62K
$ 17.62K$ 17.62K

--
----

$ 52.84K
$ 52.84K$ 52.84K

33.35B
33.35B 33.35B

99,984,792,383.97723
99,984,792,383.97723 99,984,792,383.97723

Aktuální tržní kapitalizace NOTMEME Agent je $ 17.62K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NOTMEME je 33.35B, přičemž celková zásoba je 99984792383.97723. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 52.84K.

Historie cen v USD pro NOTMEME Agent (NOTMEME)

Během dnešního dne byla změna ceny NOTMEME Agent na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny NOTMEME Agent na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny NOTMEME Agent na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny NOTMEME Agent na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0+1.81%
60 dní$ 0+13.97%
90 dní$ 0--

Co je NOTMEME Agent (NOTMEME)

AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded.
Paired with its cross-chain Memepad, NOTMEME provides access to multiple blockchain networks (Solana, Base, BSC, Ethereum, TON) and unparalleled simplicity of token creation and trading

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj NOTMEME Agent (NOTMEME)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny NOTMEME Agent (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít NOTMEME Agent (NOTMEME) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva NOTMEME Agent (NOTMEME) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro NOTMEME Agent.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny NOTMEME Agent!

NOTMEME na místní měny

Tokenomika pro NOTMEME Agent (NOTMEME)

Pochopení tokenomiky NOTMEME Agent (NOTMEME) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NOTMEME hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně NOTMEME Agent (NOTMEME)

Jakou hodnotu má dnes NOTMEME Agent (NOTMEME)?
Aktuální cena NOTMEME v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NOTMEME v USD?
Aktuální cena NOTMEME v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace NOTMEME Agent?
Tržní kapitalizace NOTMEME je $ 17.62K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NOTMEME v oběhu?
Objem NOTMEME v oběhu je 33.35B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NOTMEME?
NOTMEME dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00000951 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NOTMEME?
NOTMEME dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování NOTMEME?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NOTMEME je -- USD.
Dosáhne NOTMEME letos vyšší ceny?
NOTMEME může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNOTMEME, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:08:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se NOTMEME Agent (NOTMEME)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

