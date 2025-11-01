BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena NOKKI je 0.00000928 USD. Sledujte aktualizace cen NOKKI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NOKKI.Dnešní aktuální cena NOKKI je 0.00000928 USD. Sledujte aktualizace cen NOKKI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NOKKI.

Více informací o NOKKI

Informace o ceně NOKKI

Co je to NOKKI

Oficiální webové stránky NOKKI

Tokenomika pro NOKKI

Předpověď cen NOKKI

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo NOKKI

NOKKI Cena (NOKKI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NOKKI na USD

--
----
+0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny NOKKI (NOKKI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:08:02 (UTC+8)

Informace o ceně NOKKI (NOKKI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000905
$ 0.00000905$ 0.00000905
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000939
$ 0.00000939$ 0.00000939
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000905
$ 0.00000905$ 0.00000905

$ 0.00000939
$ 0.00000939$ 0.00000939

$ 0.0027141
$ 0.0027141$ 0.0027141

$ 0.0000084
$ 0.0000084$ 0.0000084

+0.12%

+0.40%

-1.61%

-1.61%

Cena NOKKI (NOKKI) v reálném čase je $0.00000928. Za posledních 24 hodin se NOKKI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000905 do maxima $ 0.00000939, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NOKKI v historii je $ 0.0027141, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000084.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NOKKI se za poslední hodinu změnila o +0.12%, za 24 hodin o +0.40% a za posledních 7 dní o -1.61%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu NOKKI (NOKKI)

$ 9.27K
$ 9.27K$ 9.27K

--
----

$ 9.27K
$ 9.27K$ 9.27K

999.28M
999.28M 999.28M

999,281,683.739346
999,281,683.739346 999,281,683.739346

Aktuální tržní kapitalizace NOKKI je $ 9.27K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NOKKI je 999.28M, přičemž celková zásoba je 999281683.739346. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.27K.

Historie cen v USD pro NOKKI (NOKKI)

Během dnešního dne byla změna ceny NOKKI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny NOKKI na USD  $ -0.0000016424.
Za posledních 60 dní byla změna ceny NOKKI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny NOKKI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.40%
30 dní$ -0.0000016424-17.69%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je NOKKI (NOKKI)

NOKKI doesn’t rule through crowns or thrones. His way of holding the universe together comes from curiosity, humor, and a spark of wonder. Every orbit, every falling star, every strange ripple across the galaxy carries his touch. He reminds us that the cosmos is not just cold and distant — it can also feel alive, clumsy, and strangely warm.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj NOKKI (NOKKI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny NOKKI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít NOKKI (NOKKI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva NOKKI (NOKKI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro NOKKI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny NOKKI!

NOKKI na místní měny

Tokenomika pro NOKKI (NOKKI)

Pochopení tokenomiky NOKKI (NOKKI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NOKKI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně NOKKI (NOKKI)

Jakou hodnotu má dnes NOKKI (NOKKI)?
Aktuální cena NOKKI v USD je 0.00000928 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NOKKI v USD?
Aktuální cena NOKKI v USD je $ 0.00000928. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace NOKKI?
Tržní kapitalizace NOKKI je $ 9.27K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NOKKI v oběhu?
Objem NOKKI v oběhu je 999.28M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NOKKI?
NOKKI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0027141 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NOKKI?
NOKKI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000084 USD.
Jaký je objem obchodování NOKKI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NOKKI je -- USD.
Dosáhne NOKKI letos vyšší ceny?
NOKKI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNOKKI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:08:02 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se NOKKI (NOKKI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,170.22
$110,170.22$110,170.22

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.41
$3,879.41$3,879.41

+0.48%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02428
$0.02428$0.02428

-24.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.52
$186.52$186.52

-0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.41
$3,879.41$3,879.41

+0.48%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,170.22
$110,170.22$110,170.22

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.52
$186.52$186.52

-0.87%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5043
$2.5043$2.5043

-0.78%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09600
$0.09600$0.09600

+92.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01987
$0.01987$0.01987

-0.65%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00653
$0.00653$0.00653

+444.16%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0051973
$0.0051973$0.0051973

+164.89%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000829
$0.0000829$0.0000829

+65.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000319
$0.000319$0.000319

+59.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%