Dnešní aktuální cena Ninjas in Pyjamas je 0.170423 USD. Sledujte aktualizace cen DOJO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOJO.

Více informací o DOJO

Informace o ceně DOJO

Co je to DOJO

Oficiální webové stránky DOJO

Tokenomika pro DOJO

Předpověď cen DOJO

Logo Ninjas in Pyjamas

Ninjas in Pyjamas Cena (DOJO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DOJO na USD

$0.170476
$0.170476
-1.50%1D
USD
Graf aktuální ceny Ninjas in Pyjamas (DOJO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:54:43 (UTC+8)

Informace o ceně Ninjas in Pyjamas (DOJO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.169416
$ 0.169416
Nejnižší za 24 h
$ 0.175482
$ 0.175482
Nejvyšší za 24 h

$ 0.169416
$ 0.169416

$ 0.175482
$ 0.175482

$ 1.56
$ 1.56

$ 0.169416
$ 0.169416

+0.10%

-1.45%

-23.93%

-23.93%

Cena Ninjas in Pyjamas (DOJO) v reálném čase je $0.170423. Za posledních 24 hodin se DOJO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.169416 do maxima $ 0.175482, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DOJO v historii je $ 1.56, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.169416.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DOJO se za poslední hodinu změnila o +0.10%, za 24 hodin o -1.45% a za posledních 7 dní o -23.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ninjas in Pyjamas (DOJO)

$ 93.90K
$ 93.90K

--
--

$ 854.97K
$ 854.97K

549.14K
549.14K

5,000,000.0
5,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Ninjas in Pyjamas je $ 93.90K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DOJO je 549.14K, přičemž celková zásoba je 5000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 854.97K.

Historie cen v USD pro Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Během dnešního dne byla změna ceny Ninjas in Pyjamas na USD  $ -0.0025164741001578.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ninjas in Pyjamas na USD  $ -0.1162847937.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ninjas in Pyjamas na USD  $ -0.1366202285.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ninjas in Pyjamas na USD  $ -0.6666046862154886.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0025164741001578-1.45%
30 dní$ -0.1162847937-68.23%
60 dní$ -0.1366202285-80.16%
90 dní$ -0.6666046862154886-79.63%

Co je Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Ninjas in Pyjamas (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ninjas in Pyjamas (DOJO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ninjas in Pyjamas (DOJO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ninjas in Pyjamas.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ninjas in Pyjamas!

DOJO na místní měny

Tokenomika pro Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Pochopení tokenomiky Ninjas in Pyjamas (DOJO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DOJO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Jakou hodnotu má dnes Ninjas in Pyjamas (DOJO)?
Aktuální cena DOJO v USD je 0.170423 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DOJO v USD?
Aktuální cena DOJO v USD je $ 0.170423. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ninjas in Pyjamas?
Tržní kapitalizace DOJO je $ 93.90K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DOJO v oběhu?
Objem DOJO v oběhu je 549.14K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DOJO?
DOJO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.56 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DOJO?
DOJO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.169416 USD.
Jaký je objem obchodování DOJO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DOJO je -- USD.
Dosáhne DOJO letos vyšší ceny?
DOJO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDOJO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:54:43 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

$110,112.24

$3,877.50

$0.02479

$186.21

$1.0004

