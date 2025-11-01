BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena NianNian je 0.00221054 USD. Sledujte aktualizace cen NIANNIAN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NIANNIAN.

Více informací o NIANNIAN

Informace o ceně NIANNIAN

Co je to NIANNIAN

Oficiální webové stránky NIANNIAN

Tokenomika pro NIANNIAN

Předpověď cen NIANNIAN

Logo NianNian

NianNian Cena (NIANNIAN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NIANNIAN na USD

$0.00224455
$0.00224455
+2.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny NianNian (NIANNIAN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:17:08 (UTC+8)

Informace o ceně NianNian (NIANNIAN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00212705
$ 0.00212705
Nejnižší za 24 h
$ 0.00259603
$ 0.00259603
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00212705
$ 0.00212705

$ 0.00259603
$ 0.00259603

$ 0.00997572
$ 0.00997572

$ 0.00096871
$ 0.00096871

+1.18%

+1.98%

-37.09%

-37.09%

Cena NianNian (NIANNIAN) v reálném čase je $0.00221054. Za posledních 24 hodin se NIANNIAN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00212705 do maxima $ 0.00259603, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NIANNIAN v historii je $ 0.00997572, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00096871.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NIANNIAN se za poslední hodinu změnila o +1.18%, za 24 hodin o +1.98% a za posledních 7 dní o -37.09%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu NianNian (NIANNIAN)

$ 2.07M
$ 2.07M

--
--

$ 2.07M
$ 2.07M

936.35M
936.35M

936,350,885.646156
936,350,885.646156

Aktuální tržní kapitalizace NianNian je $ 2.07M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NIANNIAN je 936.35M, přičemž celková zásoba je 936350885.646156. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.07M.

Historie cen v USD pro NianNian (NIANNIAN)

Během dnešního dne byla změna ceny NianNian na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny NianNian na USD  $ -0.0005234457.
Za posledních 60 dní byla změna ceny NianNian na USD  $ +0.0005044279.
Za posledních 90 dní byla změna ceny NianNian na USD  $ +0.0005765265697714995.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.98%
30 dní$ -0.0005234457-23.67%
60 dní$ +0.0005044279+22.82%
90 dní$ +0.0005765265697714995+35.28%

Co je NianNian (NIANNIAN)

📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.

🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.

🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.

🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.

👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.

NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj NianNian (NIANNIAN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny NianNian (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít NianNian (NIANNIAN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva NianNian (NIANNIAN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro NianNian.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny NianNian!

NIANNIAN na místní měny

Tokenomika pro NianNian (NIANNIAN)

Pochopení tokenomiky NianNian (NIANNIAN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NIANNIAN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně NianNian (NIANNIAN)

Jakou hodnotu má dnes NianNian (NIANNIAN)?
Aktuální cena NIANNIAN v USD je 0.00221054 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NIANNIAN v USD?
Aktuální cena NIANNIAN v USD je $ 0.00221054. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace NianNian?
Tržní kapitalizace NIANNIAN je $ 2.07M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NIANNIAN v oběhu?
Objem NIANNIAN v oběhu je 936.35M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NIANNIAN?
NIANNIAN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00997572 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NIANNIAN?
NIANNIAN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00096871 USD.
Jaký je objem obchodování NIANNIAN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NIANNIAN je -- USD.
Dosáhne NIANNIAN letos vyšší ceny?
NIANNIAN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNIANNIAN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:17:08 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se NianNian (NIANNIAN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,245.48

$3,879.67

$0.02373

$186.53

$1.0004

$3,879.67

$110,245.48

$186.53

$2.5116

$1,086.66

