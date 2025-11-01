BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena NEMA je 0 USD. Sledujte aktualizace cen NEMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NEMA.Dnešní aktuální cena NEMA je 0 USD. Sledujte aktualizace cen NEMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NEMA.

Více informací o NEMA

Informace o ceně NEMA

Co je to NEMA

Oficiální webové stránky NEMA

Tokenomika pro NEMA

Předpověď cen NEMA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo NEMA

NEMA Cena (NEMA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NEMA na USD

$0.00025987
$0.00025987$0.00025987
-11.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny NEMA (NEMA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:54:08 (UTC+8)

Informace o ceně NEMA (NEMA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00195976
$ 0.00195976$ 0.00195976

$ 0
$ 0$ 0

-0.94%

-11.46%

+20.91%

+20.91%

Cena NEMA (NEMA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se NEMA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NEMA v historii je $ 0.00195976, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NEMA se za poslední hodinu změnila o -0.94%, za 24 hodin o -11.46% a za posledních 7 dní o +20.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu NEMA (NEMA)

$ 244.83K
$ 244.83K$ 244.83K

--
----

$ 257.94K
$ 257.94K$ 257.94K

942.09M
942.09M 942.09M

992,549,782.252589
992,549,782.252589 992,549,782.252589

Aktuální tržní kapitalizace NEMA je $ 244.83K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NEMA je 942.09M, přičemž celková zásoba je 992549782.252589. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 257.94K.

Historie cen v USD pro NEMA (NEMA)

Během dnešního dne byla změna ceny NEMA na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny NEMA na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny NEMA na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny NEMA na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-11.46%
30 dní$ 0+21.97%
60 dní$ 0-52.22%
90 dní$ 0--

Co je NEMA (NEMA)

Project Nema is a research initiative enhancing AI memory and companionship by integrating the C. elegans neural connectome with a large language model (LLM). The LLM translates human language to interact with the worm's simulated brain, addressing LLMs' lack of persistent emotional or psychological states beyond context windows. This creates a stable, evolving neural state that retains history across sessions. For example, user inputs like "good morning Nema" fetch state and history for processing. Utilities include companionship, where Nema acts as the LLM's "soul" for long-term personality building, and dynamic adaptation mimicking life. It also aims to boost LLM outputs via extended memory. The project involves user management and visualizations.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny NEMA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít NEMA (NEMA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva NEMA (NEMA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro NEMA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny NEMA!

NEMA na místní měny

Tokenomika pro NEMA (NEMA)

Pochopení tokenomiky NEMA (NEMA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NEMA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně NEMA (NEMA)

Jakou hodnotu má dnes NEMA (NEMA)?
Aktuální cena NEMA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NEMA v USD?
Aktuální cena NEMA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace NEMA?
Tržní kapitalizace NEMA je $ 244.83K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NEMA v oběhu?
Objem NEMA v oběhu je 942.09M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NEMA?
NEMA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00195976 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NEMA?
NEMA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování NEMA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NEMA je -- USD.
Dosáhne NEMA letos vyšší ceny?
NEMA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNEMA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:54:08 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se NEMA (NEMA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,138.29
$110,138.29$110,138.29

-0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.07
$3,879.07$3,879.07

+0.47%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02481
$0.02481$0.02481

-22.90%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.21
$186.21$186.21

-1.03%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.07
$3,879.07$3,879.07

+0.47%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,138.29
$110,138.29$110,138.29

-0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.21
$186.21$186.21

-1.03%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5095
$2.5095$2.5095

-0.57%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.80
$1,087.80$1,087.80

+0.31%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09763
$0.09763$0.09763

+95.26%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02090
$0.02090$0.02090

+4.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00430
$0.00430$0.00430

+258.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053312
$0.0053312$0.0053312

+171.72%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00005300
$0.00005300$0.00005300

+152.14%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000819
$0.0000819$0.0000819

+63.80%