Co je My Bro (BRO)

A fair-launched meme coin on Avalanche C-Chain via a custom audited, automated and trustless contract, with no team allocation & no tax. Bro gathered ~13000 AVAX in a custom presale launch designed to hinder sniper bots from having any advantage, ensuring a fair distribution and open access without any whitelists or limits, so all could enter equally. Having launched at ~1M MCAP with ~1M in LP, this token is ready for whales of all sizes to enter safely.

Zdroj My Bro (BRO) Oficiální webová stránka