Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures
Dnešní aktuální cena Mozaic je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MOZ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MOZ.

Více informací o MOZ

Informace o ceně MOZ

Co je to MOZ

Bílá kniha pro MOZ

Oficiální webové stránky MOZ

Tokenomika pro MOZ

Předpověď cen MOZ

Logo Mozaic

Mozaic Cena (MOZ)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MOZ na USD

$0.00031678
+1.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Mozaic (MOZ)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:53:20 (UTC+8)

Informace o ceně Mozaic (MOZ) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.207574
$ 0
+0.06%

+1.74%

+12.75%

+12.75%

Cena Mozaic (MOZ) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se MOZ obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MOZ v historii je $ 0.207574, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MOZ se za poslední hodinu změnila o +0.06%, za 24 hodin o +1.74% a za posledních 7 dní o +12.75%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Mozaic (MOZ)

$ 47.63K
--
$ 237.09K
150.52M
749,226,547.2474781
Aktuální tržní kapitalizace Mozaic je $ 47.63K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MOZ je 150.52M, přičemž celková zásoba je 749226547.2474781. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 237.09K.

Historie cen v USD pro Mozaic (MOZ)

Během dnešního dne byla změna ceny Mozaic na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Mozaic na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Mozaic na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Mozaic na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.74%
30 dní$ 0-39.33%
60 dní$ 0+108.64%
90 dní$ 0--

Co je Mozaic (MOZ)

What is the project about? Automatic, omnichain yield farming.

Mozaic provides AI-optimized yield and liquidity strategies, powered by LayerZero.

What makes your project unique? Mozaic is unique as it allows users with little to no DeFi knowledge to capture complex yield strategies. Mozaic’s AI, Archimedes has one objective: To save users time and maximize their profitability. The AI does this by removing the indecisions involved with yield farming compounding and rebalancing assets to the highest APY farms every hour.

History of your project. Mozaic was brought to life in Sydney, Australia from a team of both quantitative and proprietary traders. ‘Automatic yield farming’ was coined amongst the team during 2021-22. The core team partnered with AI/ML experts from Silicon Valley to then create the AI, Archimedes.

What’s next for your project? Mozaic plans to release a many different ecosystem and chain driven vault strategies. The protocol is also set to continue the optimization of its AI/ML to continue to expand the offering of yield to its users.

Additionally, the MozaicDAO will also be established to move towards the decentralization of the protocol.

What can your token be used for? The MOZ token will be used for governing all decisions of the protocol and to direct the DAO treasury throughout the protocol and crypto ecosystem to create a sustainable protocol in the long-term.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Mozaic (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Mozaic (MOZ) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Mozaic (MOZ) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Mozaic.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Mozaic!

MOZ na místní měny

Tokenomika pro Mozaic (MOZ)

Pochopení tokenomiky Mozaic (MOZ) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MOZ hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Mozaic (MOZ)

Jakou hodnotu má dnes Mozaic (MOZ)?
Aktuální cena MOZ v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MOZ v USD?
Aktuální cena MOZ v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Mozaic?
Tržní kapitalizace MOZ je $ 47.63K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MOZ v oběhu?
Objem MOZ v oběhu je 150.52M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MOZ?
MOZ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.207574 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MOZ?
MOZ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MOZ?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MOZ je -- USD.
Dosáhne MOZ letos vyšší ceny?
MOZ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMOZ, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Mozaic (MOZ)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

