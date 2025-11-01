BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MOVA je 0.00000587 USD. Sledujte aktualizace cen MOVA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase.

MOVA Cena (MOVA)

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Informace o ceně MOVA (MOVA) (USD)

Cena MOVA (MOVA) v reálném čase je $0.00000587. Za posledních 24 hodin se MOVA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000583 do maxima $ 0.0000060, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MOVA v historii je $ 0.0002423, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000475.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MOVA se za poslední hodinu změnila o +0.12%, za 24 hodin o -1.77% a za posledních 7 dní o -2.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace MOVA je $ 5.86K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MOVA je 999.09M, přičemž celková zásoba je 999091416.277483. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.86K.

Co je MOVA (MOVA)

The Mova Token (MOVA) is a utility token built on Solana, designed to incentivize participation, enhance global recognition, and create a deflationary economic model.

Mova is a logistics company going full Solana blockchain. $MOVA is a deflationary token, supported by buybacks and burns funded by the company’s delivery earnings. Every purchase of $MOVA worth $500 USD or more qualifies for an equivalent investment on our platform. Holders are rewarded with daily profits without any lock-in period—simply buy and hold the token.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Jakou hodnotu má dnes MOVA (MOVA)?
Aktuální cena MOVA v USD je 0.00000587 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MOVA v USD?
Aktuální cena MOVA v USD je $ 0.00000587. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MOVA?
Tržní kapitalizace MOVA je $ 5.86K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MOVA v oběhu?
Objem MOVA v oběhu je 999.09M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MOVA?
MOVA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0002423 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MOVA?
MOVA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000475 USD.
Jaký je objem obchodování MOVA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MOVA je -- USD.
Dosáhne MOVA letos vyšší ceny?
MOVA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMOVA, kde najdete podrobnější analýzu.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem.

