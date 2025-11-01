BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Moolah je 0.01229497 USD. Sledujte aktualizace cen MOOLAH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MOOLAH.Dnešní aktuální cena Moolah je 0.01229497 USD. Sledujte aktualizace cen MOOLAH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MOOLAH.

Více informací o MOOLAH

Informace o ceně MOOLAH

Co je to MOOLAH

Oficiální webové stránky MOOLAH

Tokenomika pro MOOLAH

Předpověď cen MOOLAH

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Moolah

Moolah Cena (MOOLAH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MOOLAH na USD

$0.01228391
$0.01228391$0.01228391
+1.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Moolah (MOOLAH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:15:19 (UTC+8)

Informace o ceně Moolah (MOOLAH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01153552
$ 0.01153552$ 0.01153552
Nejnižší za 24 h
$ 0.01229135
$ 0.01229135$ 0.01229135
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01153552
$ 0.01153552$ 0.01153552

$ 0.01229135
$ 0.01229135$ 0.01229135

$ 0.01306568
$ 0.01306568$ 0.01306568

$ 0.0034949
$ 0.0034949$ 0.0034949

+0.25%

+1.88%

+73.51%

+73.51%

Cena Moolah (MOOLAH) v reálném čase je $0.01229497. Za posledních 24 hodin se MOOLAH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01153552 do maxima $ 0.01229135, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MOOLAH v historii je $ 0.01306568, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0034949.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MOOLAH se za poslední hodinu změnila o +0.25%, za 24 hodin o +1.88% a za posledních 7 dní o +73.51%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Moolah (MOOLAH)

$ 12.29M
$ 12.29M$ 12.29M

--
----

$ 12.29M
$ 12.29M$ 12.29M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Moolah je $ 12.29M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MOOLAH je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.29M.

Historie cen v USD pro Moolah (MOOLAH)

Během dnešního dne byla změna ceny Moolah na USD  $ +0.00022696.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Moolah na USD  $ +0.0130958913.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Moolah na USD  $ +0.0064953232.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Moolah na USD  $ +0.006250727368708687.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00022696+1.88%
30 dní$ +0.0130958913+106.51%
60 dní$ +0.0064953232+52.83%
90 dní$ +0.006250727368708687+103.42%

Co je Moolah (MOOLAH)

$Moolah is a meme token inspired by the mascot of ListaDAO, a decentralized finance (DeFi) protocol. Launched on the Flap.sh platform, $Moolah has garnered attention due to its official authorization from ListaDAO and its strategic positioning within the DeFi and meme coin ecosystems. $Moolah’s official authorization by ListaDAO sets it apart from many other meme coins, which often lack formal endorsements. According to posts on X, ListaDAO has actively promoted $Moolah, with mentions of its mascot status and interactions with the token’s official account (@Moolah_bsc ). This backing suggests a strategic alignment with ListaDAO’s broader goals, potentially positioning $Moolah as a “blue-chip” meme coin within the ecosystem. Additionally, Flap.sh and even Binance Chain have shown support through social media engagement, hinting at broader institutional interest.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Moolah (MOOLAH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Moolah (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Moolah (MOOLAH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Moolah (MOOLAH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Moolah.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Moolah!

MOOLAH na místní měny

Tokenomika pro Moolah (MOOLAH)

Pochopení tokenomiky Moolah (MOOLAH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MOOLAH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Moolah (MOOLAH)

Jakou hodnotu má dnes Moolah (MOOLAH)?
Aktuální cena MOOLAH v USD je 0.01229497 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MOOLAH v USD?
Aktuální cena MOOLAH v USD je $ 0.01229497. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Moolah?
Tržní kapitalizace MOOLAH je $ 12.29M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MOOLAH v oběhu?
Objem MOOLAH v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MOOLAH?
MOOLAH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01306568 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MOOLAH?
MOOLAH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0034949 USD.
Jaký je objem obchodování MOOLAH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MOOLAH je -- USD.
Dosáhne MOOLAH letos vyšší ceny?
MOOLAH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMOOLAH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:15:19 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Moolah (MOOLAH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,224.25
$110,224.25$110,224.25

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,881.68
$3,881.68$3,881.68

+0.53%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02330
$0.02330$0.02330

-27.59%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.70
$186.70$186.70

-0.77%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,881.68
$3,881.68$3,881.68

+0.53%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,224.25
$110,224.25$110,224.25

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.70
$186.70$186.70

-0.77%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5116
$2.5116$2.5116

-0.49%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.94
$1,086.94$1,086.94

+0.23%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08600
$0.08600$0.08600

+72.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.94000
$0.94000$0.94000

+4,600.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.94000
$0.94000$0.94000

+4,600.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0035774
$0.0035774$0.0035774

+82.33%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.550
$20.550$20.550

+59.74%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000787
$0.0000787$0.0000787

+57.40%