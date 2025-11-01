BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Mitosis EOL BNB je 1,073.55 USD. Sledujte aktualizace cen MIBNB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MIBNB.

Více informací o MIBNB

Informace o ceně MIBNB

Co je to MIBNB

Oficiální webové stránky MIBNB

Tokenomika pro MIBNB

Předpověď cen MIBNB

Logo Mitosis EOL BNB

Mitosis EOL BNB Cena (MIBNB)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MIBNB na USD

$1,072.99
-1.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Mitosis EOL BNB (MIBNB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:14:46 (UTC+8)

Informace o ceně Mitosis EOL BNB (MIBNB) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1,059.69
Nejnižší za 24 h
$ 1,084.28
Nejvyšší za 24 h

$ 1,059.69
$ 1,084.28
$ 1,341.21
$ 824.92
+0.05%

-0.76%

-2.02%

-2.02%

Cena Mitosis EOL BNB (MIBNB) v reálném čase je $1,073.55. Za posledních 24 hodin se MIBNB obchodoval v rozmezí od minima $ 1,059.69 do maxima $ 1,084.28, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MIBNB v historii je $ 1,341.21, zatímco nejnižší cena v historii je $ 824.92.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MIBNB se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o -0.76% a za posledních 7 dní o -2.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Mitosis EOL BNB (MIBNB)

$ 3.25M
--
$ 3.25M
3.02K
3,024.381322047014
Aktuální tržní kapitalizace Mitosis EOL BNB je $ 3.25M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MIBNB je 3.02K, přičemž celková zásoba je 3024.381322047014. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.25M.

Historie cen v USD pro Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Během dnešního dne byla změna ceny Mitosis EOL BNB na USD  $ -8.25914312356.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Mitosis EOL BNB na USD  $ +48.2249395500.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Mitosis EOL BNB na USD  $ +280.2963901500.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Mitosis EOL BNB na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -8.25914312356-0.76%
30 dní$ +48.2249395500+4.49%
60 dní$ +280.2963901500+26.11%
90 dní$ 0--

Co je Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.

"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.

Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.

Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.

Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.

With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Mitosis EOL BNB (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Mitosis EOL BNB (MIBNB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Mitosis EOL BNB (MIBNB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Mitosis EOL BNB.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Mitosis EOL BNB!

MIBNB na místní měny

Tokenomika pro Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Pochopení tokenomiky Mitosis EOL BNB (MIBNB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MIBNB hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Jakou hodnotu má dnes Mitosis EOL BNB (MIBNB)?
Aktuální cena MIBNB v USD je 1,073.55 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MIBNB v USD?
Aktuální cena MIBNB v USD je $ 1,073.55. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Mitosis EOL BNB?
Tržní kapitalizace MIBNB je $ 3.25M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MIBNB v oběhu?
Objem MIBNB v oběhu je 3.02K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MIBNB?
MIBNB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1,341.21 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MIBNB?
MIBNB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 824.92 USD.
Jaký je objem obchodování MIBNB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MIBNB je -- USD.
Dosáhne MIBNB letos vyšší ceny?
MIBNB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMIBNB, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

