Dnešní aktuální cena Mint Blockchain je 0.00262618 USD. Sledujte aktualizace cen MINT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MINT.

Více informací o MINT

Informace o ceně MINT

Co je to MINT

Bílá kniha pro MINT

Oficiální webové stránky MINT

Tokenomika pro MINT

Předpověď cen MINT

Logo Mint Blockchain

Mint Blockchain Cena (MINT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MINT na USD

$0.00262947
$0.00262947$0.00262947
+1.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Mint Blockchain (MINT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:02:07 (UTC+8)

Informace o ceně Mint Blockchain (MINT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00247587
$ 0.00247587$ 0.00247587
Nejnižší za 24 h
$ 0.00265705
$ 0.00265705$ 0.00265705
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00247587
$ 0.00247587$ 0.00247587

$ 0.00265705
$ 0.00265705$ 0.00265705

$ 0.079854
$ 0.079854$ 0.079854

$ 0.00144984
$ 0.00144984$ 0.00144984

-0.47%

+1.57%

+2.17%

+2.17%

Cena Mint Blockchain (MINT) v reálném čase je $0.00262618. Za posledních 24 hodin se MINT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00247587 do maxima $ 0.00265705, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MINT v historii je $ 0.079854, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00144984.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MINT se za poslední hodinu změnila o -0.47%, za 24 hodin o +1.57% a za posledních 7 dní o +2.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Mint Blockchain (MINT)

$ 512.30K
$ 512.30K$ 512.30K

--
----

$ 2.61M
$ 2.61M$ 2.61M

195.95M
195.95M 195.95M

999,999,999.5153956
999,999,999.5153956 999,999,999.5153956

Aktuální tržní kapitalizace Mint Blockchain je $ 512.30K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MINT je 195.95M, přičemž celková zásoba je 999999999.5153956. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.61M.

Historie cen v USD pro Mint Blockchain (MINT)

Během dnešního dne byla změna ceny Mint Blockchain na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Mint Blockchain na USD  $ -0.0004257019.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Mint Blockchain na USD  $ -0.0010296227.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Mint Blockchain na USD  $ -0.00924461640015822.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.57%
30 dní$ -0.0004257019-16.20%
60 dní$ -0.0010296227-39.20%
90 dní$ -0.00924461640015822-77.87%

Co je Mint Blockchain (MINT)

Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.

Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.

The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.

Mint Blockchain’s Vision & Mission:

Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Mint Blockchain (MINT)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Mint Blockchain (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Mint Blockchain (MINT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Mint Blockchain (MINT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Mint Blockchain.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Mint Blockchain!

MINT na místní měny

Tokenomika pro Mint Blockchain (MINT)

Pochopení tokenomiky Mint Blockchain (MINT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MINT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Mint Blockchain (MINT)

Jakou hodnotu má dnes Mint Blockchain (MINT)?
Aktuální cena MINT v USD je 0.00262618 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MINT v USD?
Aktuální cena MINT v USD je $ 0.00262618. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Mint Blockchain?
Tržní kapitalizace MINT je $ 512.30K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MINT v oběhu?
Objem MINT v oběhu je 195.95M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MINT?
MINT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.079854 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MINT?
MINT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00144984 USD.
Jaký je objem obchodování MINT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MINT je -- USD.
Dosáhne MINT letos vyšší ceny?
MINT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMINT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:02:07 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Mint Blockchain (MINT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

