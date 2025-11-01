Mint Blockchain Cena (MINT)
-0.47%
+1.57%
+2.17%
+2.17%
Cena Mint Blockchain (MINT) v reálném čase je $0.00262618. Za posledních 24 hodin se MINT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00247587 do maxima $ 0.00265705, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MINT v historii je $ 0.079854, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00144984.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MINT se za poslední hodinu změnila o -0.47%, za 24 hodin o +1.57% a za posledních 7 dní o +2.17%.
Aktuální tržní kapitalizace Mint Blockchain je $ 512.30K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MINT je 195.95M, přičemž celková zásoba je 999999999.5153956. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.61M.
Během dnešního dne byla změna ceny Mint Blockchain na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Mint Blockchain na USD $ -0.0004257019.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Mint Blockchain na USD $ -0.0010296227.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Mint Blockchain na USD $ -0.00924461640015822.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+1.57%
|30 dní
|$ -0.0004257019
|-16.20%
|60 dní
|$ -0.0010296227
|-39.20%
|90 dní
|$ -0.00924461640015822
|-77.87%
Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.
Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.
The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.
Mint Blockchain’s Vision & Mission:
Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.
Pochopení tokenomiky Mint Blockchain (MINT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MINT hned teď!
