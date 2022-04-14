Tokenomika pro Minerva Wallet (MIVA)
Informace o Minerva Wallet (MIVA)
The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users.
The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges.
With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet.
Minerva Wallet (MIVA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Minerva Wallet (MIVA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Minerva Wallet (MIVA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Minerva Wallet (MIVA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MIVA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MIVA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MIVA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMIVA!
Předpověď ceny MIVA
Chcete vědět, kam může MIVA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MIVA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.