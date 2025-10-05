Dnešní aktuální cena Midas mEDGE je 1.047 USD. Sledujte aktualizace cen MEDGE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEDGE.Dnešní aktuální cena Midas mEDGE je 1.047 USD. Sledujte aktualizace cen MEDGE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEDGE.

$1.047
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:56:16 (UTC+8)

$ 1.047
$ 1.047
$ 1.047
$ 1.047
$ 1.047
$ 1.005
0.00%

0.00%

+0.18%

+0.18%

Cena Midas mEDGE (MEDGE) v reálném čase je $1.047. Za posledních 24 hodin se MEDGE obchodoval v rozmezí od minima $ 1.047 do maxima $ 1.047, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEDGE v historii je $ 1.047, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.005.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEDGE se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o +0.18%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Midas mEDGE (MEDGE)

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

--
----

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

21.59M
21.59M 21.59M

21,587,728.64637104
21,587,728.64637104 21,587,728.64637104

Aktuální tržní kapitalizace Midas mEDGE je $ 22.60M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEDGE je 21.59M, přičemž celková zásoba je 21587728.64637104. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 22.60M.

Historie cen v USD pro Midas mEDGE (MEDGE)

Během dnešního dne byla změna ceny Midas mEDGE na USD  $ 0.0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Midas mEDGE na USD  $ +0.0079039077.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Midas mEDGE na USD  $ +0.0148686564.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Midas mEDGE na USD  $ +0.02521687.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0.00.00%
30 dní$ +0.0079039077+0.75%
60 dní$ +0.0148686564+1.42%
90 dní$ +0.02521687+2.47%

Co je Midas mEDGE (MEDGE)

mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Midas mEDGE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Midas mEDGE (MEDGE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Midas mEDGE (MEDGE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Midas mEDGE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Midas mEDGE!

MEDGE na místní měny

Tokenomika pro Midas mEDGE (MEDGE)

Pochopení tokenomiky Midas mEDGE (MEDGE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MEDGE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Midas mEDGE (MEDGE)

Jakou hodnotu má dnes Midas mEDGE (MEDGE)?
Aktuální cena MEDGE v USD je 1.047 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEDGE v USD?
Aktuální cena MEDGE v USD je $ 1.047. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Midas mEDGE?
Tržní kapitalizace MEDGE je $ 22.60M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEDGE v oběhu?
Objem MEDGE v oběhu je 21.59M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEDGE?
MEDGE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.047 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEDGE?
MEDGE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.005 USD.
Jaký je objem obchodování MEDGE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEDGE je -- USD.
Dosáhne MEDGE letos vyšší ceny?
MEDGE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEDGE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:56:16 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.