Dnešní aktuální cena MICROWAVED je 0.0000205 USD. Sledujte aktualizace cen MICROWAVED v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MICROWAVED.

Více informací o MICROWAVED

Informace o ceně MICROWAVED

Co je to MICROWAVED

Oficiální webové stránky MICROWAVED

Tokenomika pro MICROWAVED

Předpověď cen MICROWAVED

MICROWAVED Cena (MICROWAVED)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MICROWAVED na USD

0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny MICROWAVED (MICROWAVED)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:05:55 (UTC+8)

Informace o ceně MICROWAVED (MICROWAVED) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00002001
$ 0.00002001
Nejnižší za 24 h
$ 0.00002084
$ 0.00002084
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00002001
$ 0.00002001

$ 0.00002084
$ 0.00002084

$ 0.00064694
$ 0.00064694

$ 0.00001932
$ 0.00001932

+0.12%

+0.09%

-0.42%

-0.42%

Cena MICROWAVED (MICROWAVED) v reálném čase je $0.0000205. Za posledních 24 hodin se MICROWAVED obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00002001 do maxima $ 0.00002084, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MICROWAVED v historii je $ 0.00064694, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001932.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MICROWAVED se za poslední hodinu změnila o +0.12%, za 24 hodin o +0.09% a za posledních 7 dní o -0.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MICROWAVED (MICROWAVED)

$ 20.49K
$ 20.49K

$ 20.49K
$ 20.49K

999.78M
999.78M

999,780,317.2928
999,780,317.2928

Aktuální tržní kapitalizace MICROWAVED je $ 20.49K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MICROWAVED je 999.78M, přičemž celková zásoba je 999780317.2928. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 20.49K.

Historie cen v USD pro MICROWAVED (MICROWAVED)

Během dnešního dne byla změna ceny MICROWAVED na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MICROWAVED na USD  $ -0.0000054837.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MICROWAVED na USD  $ -0.0000175043.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MICROWAVED na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.09%
30 dní$ -0.0000054837-26.75%
60 dní$ -0.0000175043-85.38%
90 dní$ 0--

Co je MICROWAVED (MICROWAVED)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj MICROWAVED (MICROWAVED)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny MICROWAVED (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MICROWAVED (MICROWAVED) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MICROWAVED (MICROWAVED) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MICROWAVED.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MICROWAVED!

MICROWAVED na místní měny

Tokenomika pro MICROWAVED (MICROWAVED)

Pochopení tokenomiky MICROWAVED (MICROWAVED) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MICROWAVED hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MICROWAVED (MICROWAVED)

Jakou hodnotu má dnes MICROWAVED (MICROWAVED)?
Aktuální cena MICROWAVED v USD je 0.0000205 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MICROWAVED v USD?
Aktuální cena MICROWAVED v USD je $ 0.0000205. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MICROWAVED?
Tržní kapitalizace MICROWAVED je $ 20.49K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MICROWAVED v oběhu?
Objem MICROWAVED v oběhu je 999.78M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MICROWAVED?
MICROWAVED dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00064694 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MICROWAVED?
MICROWAVED dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001932 USD.
Jaký je objem obchodování MICROWAVED?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MICROWAVED je -- USD.
Dosáhne MICROWAVED letos vyšší ceny?
MICROWAVED může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMICROWAVED, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:05:55 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MICROWAVED (MICROWAVED)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,133.13

$3,879.21

$0.02427

$186.33

$1.0003

$3,879.21

$110,133.13

$186.33

$2.5046

$1.0003

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09151

$0.01982

$0.00800

$0.0054984

$0.0000822

$0.000323

$0.0039

