BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena microcap gem je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MCG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MCG.Dnešní aktuální cena microcap gem je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MCG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MCG.

Více informací o MCG

Informace o ceně MCG

Co je to MCG

Oficiální webové stránky MCG

Tokenomika pro MCG

Předpověď cen MCG

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo microcap gem

microcap gem Cena (MCG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MCG na USD

--
----
+33.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny microcap gem (MCG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:05:45 (UTC+8)

Informace o ceně microcap gem (MCG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

+33.90%

+33.93%

+33.93%

Cena microcap gem (MCG) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se MCG obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MCG v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MCG se za poslední hodinu změnila o +0.12%, za 24 hodin o +33.90% a za posledních 7 dní o +33.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu microcap gem (MCG)

$ 28.60K
$ 28.60K$ 28.60K

--
----

$ 28.60K
$ 28.60K$ 28.60K

999.63M
999.63M 999.63M

999,626,423.088711
999,626,423.088711 999,626,423.088711

Aktuální tržní kapitalizace microcap gem je $ 28.60K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MCG je 999.63M, přičemž celková zásoba je 999626423.088711. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 28.60K.

Historie cen v USD pro microcap gem (MCG)

Během dnešního dne byla změna ceny microcap gem na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny microcap gem na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny microcap gem na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny microcap gem na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+33.90%
30 dní$ 0+25.79%
60 dní$ 0-67.81%
90 dní$ 0--

Co je microcap gem (MCG)

microcap gem is a community-driven experiment at the crossroads of culture, memes and crypto. the project is designed to showcase how something small, or “micro,” can evolve into larger movements, using $MCG as both a token and a communal identity. By combining narrative, community participation, and creative expression microcap gem highlights how conviction and belief can transform micro-scale projects into meaningful on-chain identities with long-term value.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj microcap gem (MCG)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny microcap gem (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít microcap gem (MCG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva microcap gem (MCG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro microcap gem.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny microcap gem!

MCG na místní měny

Tokenomika pro microcap gem (MCG)

Pochopení tokenomiky microcap gem (MCG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MCG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně microcap gem (MCG)

Jakou hodnotu má dnes microcap gem (MCG)?
Aktuální cena MCG v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MCG v USD?
Aktuální cena MCG v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace microcap gem?
Tržní kapitalizace MCG je $ 28.60K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MCG v oběhu?
Objem MCG v oběhu je 999.63M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MCG?
MCG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MCG?
MCG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MCG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MCG je -- USD.
Dosáhne MCG letos vyšší ceny?
MCG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMCG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:05:45 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se microcap gem (MCG)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,133.11
$110,133.11$110,133.11

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.02
$3,878.02$3,878.02

+0.44%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02427
$0.02427$0.02427

-24.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.33
$186.33$186.33

-0.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.02
$3,878.02$3,878.02

+0.44%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,133.11
$110,133.11$110,133.11

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.33
$186.33$186.33

-0.97%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5046
$2.5046$2.5046

-0.76%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09298
$0.09298$0.09298

+85.96%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01982
$0.01982$0.01982

-0.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00833
$0.00833$0.00833

+594.16%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054984
$0.0054984$0.0054984

+180.24%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000822
$0.0000822$0.0000822

+64.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000324
$0.000324$0.000324

+62.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%