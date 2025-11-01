BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MetaMask USD je 0.999658 USD. Sledujte aktualizace cen MUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MUSD.

MetaMask USD Cena (MUSD)

Zalistování zrušeno

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny MetaMask USD (MUSD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:12:54 (UTC+8)

Informace o ceně MetaMask USD (MUSD) (USD)

Cena MetaMask USD (MUSD) v reálném čase je $0.999658. Za posledních 24 hodin se MUSD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.996883 do maxima $ 1.002, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MUSD v historii je $ 1.085, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.925488.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MUSD se za poslední hodinu změnila o -0.02%, za 24 hodin o +0.04% a za posledních 7 dní o -0.09%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MetaMask USD (MUSD)

Aktuální tržní kapitalizace MetaMask USD je $ 48.71M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MUSD je 48.72M, přičemž celková zásoba je 48717967.031193. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 48.71M.

Historie cen v USD pro MetaMask USD (MUSD)

Během dnešního dne byla změna ceny MetaMask USD na USD  $ +0.00041984.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MetaMask USD na USD  $ +0.0002896009.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MetaMask USD na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MetaMask USD na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00041984+0.04%
30 dní$ +0.0002896009+0.03%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je MetaMask USD (MUSD)

MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny MetaMask USD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MetaMask USD (MUSD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MetaMask USD (MUSD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MetaMask USD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MetaMask USD!

Tokenomika pro MetaMask USD (MUSD)

Pochopení tokenomiky MetaMask USD (MUSD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MUSD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MetaMask USD (MUSD)

Jakou hodnotu má dnes MetaMask USD (MUSD)?
Aktuální cena MUSD v USD je 0.999658 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MUSD v USD?
Aktuální cena MUSD v USD je $ 0.999658. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MetaMask USD?
Tržní kapitalizace MUSD je $ 48.71M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MUSD v oběhu?
Objem MUSD v oběhu je 48.72M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MUSD?
MUSD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.085 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MUSD?
MUSD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.925488 USD.
Jaký je objem obchodování MUSD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MUSD je -- USD.
Dosáhne MUSD letos vyšší ceny?
MUSD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMUSD, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se MetaMask USD (MUSD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

