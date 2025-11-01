BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Memory je 0.0355302 USD. Sledujte aktualizace cen MEM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEM.

Více informací o MEM

Informace o ceně MEM

Co je to MEM

Bílá kniha pro MEM

Oficiální webové stránky MEM

Tokenomika pro MEM

Předpověď cen MEM

Memory Cena (MEM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MEM na USD

$0.03550182
+0.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Memory (MEM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:12:26 (UTC+8)

Informace o ceně Memory (MEM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03486728
Nejnižší za 24 h
$ 0.03582731
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03486728
$ 0.03582731
$ 0.120607
$ 0.03379895
-0.06%

+0.66%

-4.36%

-4.36%

Cena Memory (MEM) v reálném čase je $0.0355302. Za posledních 24 hodin se MEM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03486728 do maxima $ 0.03582731, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEM v historii je $ 0.120607, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.03379895.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEM se za poslední hodinu změnila o -0.06%, za 24 hodin o +0.66% a za posledních 7 dní o -4.36%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Memory (MEM)

$ 2.66M
--
$ 35.50M
75.07M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Memory je $ 2.66M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEM je 75.07M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 35.50M.

Historie cen v USD pro Memory (MEM)

Během dnešního dne byla změna ceny Memory na USD  $ +0.00023158.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Memory na USD  $ -0.0100434140.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Memory na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Memory na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00023158+0.66%
30 dní$ -0.0100434140-28.26%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Memory (MEM)

Memory Protocol enables users to monetize their digital footprint across the internet. By aggregating public data and securing private user information, Memory creates a unified data marketplace where users earn $MEM tokens whenever applications access their information. The protocol addresses the fundamental Web3 challenge of fragmented digital identities while providing sustainable revenue streams for data creators.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Memory (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Memory (MEM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Memory (MEM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Memory.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Memory!

MEM na místní měny

Tokenomika pro Memory (MEM)

Pochopení tokenomiky Memory (MEM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MEM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Memory (MEM)

Jakou hodnotu má dnes Memory (MEM)?
Aktuální cena MEM v USD je 0.0355302 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEM v USD?
Aktuální cena MEM v USD je $ 0.0355302. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Memory?
Tržní kapitalizace MEM je $ 2.66M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEM v oběhu?
Objem MEM v oběhu je 75.07M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEM?
MEM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.120607 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEM?
MEM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.03379895 USD.
Jaký je objem obchodování MEM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEM je -- USD.
Dosáhne MEM letos vyšší ceny?
MEM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:12:26 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Memory (MEM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

