Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Memerot je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MEMEROT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEMEROT.

Více informací o MEMEROT

Informace o ceně MEMEROT

Co je to MEMEROT

Oficiální webové stránky MEMEROT

Tokenomika pro MEMEROT

Předpověď cen MEMEROT

Logo Memerot

Memerot Cena (MEMEROT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MEMEROT na USD

$0.00019255
+2.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Memerot (MEMEROT)
Informace o ceně Memerot (MEMEROT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00109721
$ 0
+0.22%

+2.82%

+21.05%

+21.05%

Cena Memerot (MEMEROT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se MEMEROT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEMEROT v historii je $ 0.00109721, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEMEROT se za poslední hodinu změnila o +0.22%, za 24 hodin o +2.82% a za posledních 7 dní o +21.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Memerot (MEMEROT)

$ 140.10K
--
$ 192.55K
727.60M
999,985,679.017029
Aktuální tržní kapitalizace Memerot je $ 140.10K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEMEROT je 727.60M, přičemž celková zásoba je 999985679.017029. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 192.55K.

Historie cen v USD pro Memerot (MEMEROT)

Během dnešního dne byla změna ceny Memerot na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Memerot na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Memerot na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Memerot na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.82%
30 dní$ 0-40.86%
60 dní$ 0-7.01%
90 dní$ 0--

Co je Memerot (MEMEROT)

Memerot aims to close the gap and help creators build stronger communities, tap into new audiences and earn passive income from their viral content. For too long the TikTok vibrant community, creators and their virality have been cleaved from crypto. Therefore, we wanted to help creators and community members expand their culture and mindshare through tokenising viral content. Basically, Memerot is a Tiktok token launcher that tokenizes virality. Users can create meme tokens by simply commenting under a TikTok video. It allows anyone to generate and own a token by engaging directly with content. By creating a token tied to a TikTok video, both the scouter (commenter) and the creator (video author) benefit from the attention it generates — turning views into value. It really is as simple as that. No coding. No developer expertise. No crypto wallets. Just tokenising virality. In order to incentivise this ideology shift and help close the market gap, we’ve designed an incentives model that rewards the main actors of our flywheel and also ensure a deflationary mechanism for the $MEMEROT token.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Memerot (MEMEROT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Memerot (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Memerot (MEMEROT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Memerot (MEMEROT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Memerot.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Memerot!

MEMEROT na místní měny

Tokenomika pro Memerot (MEMEROT)

Pochopení tokenomiky Memerot (MEMEROT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MEMEROT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Memerot (MEMEROT)

Jakou hodnotu má dnes Memerot (MEMEROT)?
Aktuální cena MEMEROT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEMEROT v USD?
Aktuální cena MEMEROT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Memerot?
Tržní kapitalizace MEMEROT je $ 140.10K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEMEROT v oběhu?
Objem MEMEROT v oběhu je 727.60M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEMEROT?
MEMEROT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00109721 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEMEROT?
MEMEROT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MEMEROT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEMEROT je -- USD.
Dosáhne MEMEROT letos vyšší ceny?
MEMEROT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEMEROT, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Memerot (MEMEROT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

