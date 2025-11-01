BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Memeputer je 0.00125966 USD. Sledujte aktualizace cen MEMEPUTER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEMEPUTER.

Více informací o MEMEPUTER

Informace o ceně MEMEPUTER

Co je to MEMEPUTER

Oficiální webové stránky MEMEPUTER

Tokenomika pro MEMEPUTER

Předpověď cen MEMEPUTER

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Memeputer

Memeputer Cena (MEMEPUTER)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MEMEPUTER na USD

$0.00125955
$0.00125955$0.00125955
-12.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Memeputer (MEMEPUTER)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:01:31 (UTC+8)

Informace o ceně Memeputer (MEMEPUTER) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0.00152527
$ 0.00152527$ 0.00152527
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00152527
$ 0.00152527$ 0.00152527

$ 0.00386168
$ 0.00386168$ 0.00386168

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

-12.61%

-17.32%

-17.32%

Cena Memeputer (MEMEPUTER) v reálném čase je $0.00125966. Za posledních 24 hodin se MEMEPUTER obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0.00152527, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEMEPUTER v historii je $ 0.00386168, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEMEPUTER se za poslední hodinu změnila o +0.33%, za 24 hodin o -12.61% a za posledních 7 dní o -17.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Memeputer (MEMEPUTER)

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

--
----

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

836.00M
836.00M 836.00M

835,995,157.826484
835,995,157.826484 835,995,157.826484

Aktuální tržní kapitalizace Memeputer je $ 1.05M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEMEPUTER je 836.00M, přičemž celková zásoba je 835995157.826484. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.05M.

Historie cen v USD pro Memeputer (MEMEPUTER)

Během dnešního dne byla změna ceny Memeputer na USD  $ -0.000181808127995077.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Memeputer na USD  $ +0.0116035237.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Memeputer na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Memeputer na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000181808127995077-12.61%
30 dní$ +0.0116035237+921.16%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Memeputer (MEMEPUTER)

Memeputer is the world’s first AI-powered launchpad designed to automate community building, content creation, and token launches. At its core is the concept of “agents” — AI-driven personalities that can post on X, chat in Telegram, moderate communities, and even launch and promote their own tokens. The platform brings together social automation, tokenization, and community tools into a single system, giving creators, developers, and communities a streamlined way to grow and manage their projects.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Memeputer (MEMEPUTER)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Memeputer (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Memeputer (MEMEPUTER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Memeputer (MEMEPUTER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Memeputer.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Memeputer!

MEMEPUTER na místní měny

Tokenomika pro Memeputer (MEMEPUTER)

Pochopení tokenomiky Memeputer (MEMEPUTER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MEMEPUTER hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Memeputer (MEMEPUTER)

Jakou hodnotu má dnes Memeputer (MEMEPUTER)?
Aktuální cena MEMEPUTER v USD je 0.00125966 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEMEPUTER v USD?
Aktuální cena MEMEPUTER v USD je $ 0.00125966. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Memeputer?
Tržní kapitalizace MEMEPUTER je $ 1.05M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEMEPUTER v oběhu?
Objem MEMEPUTER v oběhu je 836.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEMEPUTER?
MEMEPUTER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00386168 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEMEPUTER?
MEMEPUTER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MEMEPUTER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEMEPUTER je -- USD.
Dosáhne MEMEPUTER letos vyšší ceny?
MEMEPUTER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEMEPUTER, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:01:31 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

