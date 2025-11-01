BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MEMDEX100 je 0.00200043 USD. Sledujte aktualizace cen MEMDEX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEMDEX.

Více informací o MEMDEX

Informace o ceně MEMDEX

Co je to MEMDEX

Oficiální webové stránky MEMDEX

Tokenomika pro MEMDEX

Předpověď cen MEMDEX

Logo MEMDEX100

MEMDEX100 Cena (MEMDEX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MEMDEX na USD

$0.0020001
+7.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny MEMDEX100 (MEMDEX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:12:05 (UTC+8)

Informace o ceně MEMDEX100 (MEMDEX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00186432
Nejnižší za 24 h
$ 0.00202671
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00186432
$ 0.00202671
$ 0.090549
$ 0
+0.25%

+7.25%

-7.89%

-7.89%

Cena MEMDEX100 (MEMDEX) v reálném čase je $0.00200043. Za posledních 24 hodin se MEMDEX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00186432 do maxima $ 0.00202671, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEMDEX v historii je $ 0.090549, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEMDEX se za poslední hodinu změnila o +0.25%, za 24 hodin o +7.25% a za posledních 7 dní o -7.89%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MEMDEX100 (MEMDEX)

$ 1.98M
--
$ 1.98M
988.82M
988,819,100.9282333
Aktuální tržní kapitalizace MEMDEX100 je $ 1.98M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEMDEX je 988.82M, přičemž celková zásoba je 988819100.9282333. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.98M.

Historie cen v USD pro MEMDEX100 (MEMDEX)

Během dnešního dne byla změna ceny MEMDEX100 na USD  $ +0.00013524.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MEMDEX100 na USD  $ +0.0001939898.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MEMDEX100 na USD  $ -0.0001275032.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MEMDEX100 na USD  $ -0.0001881675075267164.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00013524+7.25%
30 dní$ +0.0001939898+9.70%
60 dní$ -0.0001275032-6.37%
90 dní$ -0.0001881675075267164-8.59%

Co je MEMDEX100 (MEMDEX)

Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.

The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.

Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.

Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj MEMDEX100 (MEMDEX)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny MEMDEX100 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MEMDEX100 (MEMDEX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MEMDEX100 (MEMDEX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MEMDEX100.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MEMDEX100!

MEMDEX na místní měny

Tokenomika pro MEMDEX100 (MEMDEX)

Pochopení tokenomiky MEMDEX100 (MEMDEX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MEMDEX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MEMDEX100 (MEMDEX)

Jakou hodnotu má dnes MEMDEX100 (MEMDEX)?
Aktuální cena MEMDEX v USD je 0.00200043 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEMDEX v USD?
Aktuální cena MEMDEX v USD je $ 0.00200043. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MEMDEX100?
Tržní kapitalizace MEMDEX je $ 1.98M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEMDEX v oběhu?
Objem MEMDEX v oběhu je 988.82M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEMDEX?
MEMDEX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.090549 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEMDEX?
MEMDEX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MEMDEX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEMDEX je -- USD.
Dosáhne MEMDEX letos vyšší ceny?
MEMDEX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEMDEX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se MEMDEX100 (MEMDEX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

