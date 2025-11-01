MEMDEX100 Cena (MEMDEX)
+0.25%
+7.25%
-7.89%
-7.89%
Cena MEMDEX100 (MEMDEX) v reálném čase je $0.00200043. Za posledních 24 hodin se MEMDEX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00186432 do maxima $ 0.00202671, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEMDEX v historii je $ 0.090549, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEMDEX se za poslední hodinu změnila o +0.25%, za 24 hodin o +7.25% a za posledních 7 dní o -7.89%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace MEMDEX100 je $ 1.98M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEMDEX je 988.82M, přičemž celková zásoba je 988819100.9282333. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.98M.
Během dnešního dne byla změna ceny MEMDEX100 na USD $ +0.00013524.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MEMDEX100 na USD $ +0.0001939898.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MEMDEX100 na USD $ -0.0001275032.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MEMDEX100 na USD $ -0.0001881675075267164.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.00013524
|+7.25%
|30 dní
|$ +0.0001939898
|+9.70%
|60 dní
|$ -0.0001275032
|-6.37%
|90 dní
|$ -0.0001881675075267164
|-8.59%
Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.
The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.
Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.
Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.
