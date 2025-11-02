Předpověď ceny MEMDEX100 (MEMDEX) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu MEMDEX100 pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste MEMDEX v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu MEMDEX100
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu MEMDEX100
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 01:37:58 (UTC+8)

Předpověď ceny MEMDEX100 (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny MEMDEX100 (MEMDEX) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token MEMDEX100 potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.002012.

Předpověď ceny MEMDEX100 (MEMDEX) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token MEMDEX100 potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.002113.

Předpověď ceny MEMDEX100 (MEMDEX) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu MEMDEX v roce 2027 $ 0.002219 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny MEMDEX100 (MEMDEX) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu MEMDEX v roce 2028 $ 0.002330 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny MEMDEX100 (MEMDEX) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena MEMDEX v roce 2029 $ 0.002446 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny MEMDEX100 (MEMDEX) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena MEMDEX v roce 2030 $ 0.002568 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny MEMDEX100 (MEMDEX) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena MEMDEX100 mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.004184.

Předpověď ceny MEMDEX100 (MEMDEX) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena MEMDEX100 mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.006815.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.002012
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002113
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002219
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002330
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002446
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002568
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002697
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002832
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.002973
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003122
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003278
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003442
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003614
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003795
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003985
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004184
    107.89%
Krátkodobá předpověď ceny MEMDEX100 pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 0.002012
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 0.002013
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 0.002014
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 0.002021
    0.41%
Předpověď ceny MEMDEX100 (MEMDEX) na dnešek

Předpokládaná cena MEMDEX dne November 2, 2025(Dnes) je $0.002012. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny MEMDEX100 (MEMDEX) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny MEMDEX při použití zadaného5% ročního růstu $0.002013. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny MEMDEX100 (MEMDEX) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny MEMDEX při použití 5% roční míry růstu $0.002014. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny MEMDEX100 (MEMDEX) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena MEMDEX $0.002021. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky MEMDEX100

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

988.82M
988.82M 988.82M

Nejnovější cena MEMDEX je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Objem v oběhu MEMDEX je kromě toho 988.82M a celková tržní kapitalizace činí $ 1.99M.

Historická cena MEMDEX100

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně MEMDEX100 na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena MEMDEX100 0.002012 USD. Objem MEMDEX100(MEMDEX) v oběhu je 988.82M MEMDEX, takže tržní kapitalizace je $1,990,290.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    2.61%
    $ 0
    $ 0.002026
    $ 0.001959
  • 7 d
    -3.27%
    $ -0.000065
    $ 0.002190
    $ 0.001654
  • 30 dní
    22.74%
    $ 0.000457
    $ 0.002190
    $ 0.001654
Výkon za 24 h

MEMDEX100 za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $0, což odráží změnu hodnoty v 2.61%.

Výkon za 7 d

Token MEMDEX100 se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.002190 a minimu ve výši $0.001654. Zaznamenal změnu ceny o -3.27%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu MEMDEX na trhu.

Výkon za 30 h

U MEMDEX100 za poslední měsíc došlo k 22.74% změně, což představuje přibližně $0.000457 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u MEMDEX v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny MEMDEX100 (MEMDEX)?

Modul předpovědi cen MEMDEX100 je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny MEMDEX na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně MEMDEX100 v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu MEMDEX, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu MEMDEX100. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost MEMDEX.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb MEMDEX a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu MEMDEX100.

Proč je předpověď ceny MEMDEX důležitá?

Předpovědi cen pro MEMDEX jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu MEMDEX?
Podle vašich předpovědí dosáhne token MEMDEX ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu MEMDEX na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu MEMDEX100 (MEMDEX) dosáhne předpokládaná cena tokenu MEMDEX ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 MEMDEX v roce 2026?
Cena 1 MEMDEX100 (MEMDEX) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu MEMDEX zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu MEMDEX v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu MEMDEX100 (MEMDEX) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 MEMDEX.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu MEMDEX v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token MEMDEX100 (MEMDEX) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu MEMDEX v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token MEMDEX100 (MEMDEX) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 MEMDEX v roce 2030?
Cena 1 MEMDEX100 (MEMDEX) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu MEMDEX zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu MEMDEX pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu MEMDEX100 (MEMDEX) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 MEMDEX.
Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.