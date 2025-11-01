BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Medjed je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MEDJED v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEDJED.

Více informací o MEDJED

Informace o ceně MEDJED

Co je to MEDJED

Oficiální webové stránky MEDJED

Tokenomika pro MEDJED

Předpověď cen MEDJED

Logo Medjed

Medjed Cena (MEDJED)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MEDJED na USD

--
----
+0.50%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Medjed (MEDJED)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:04:28 (UTC+8)

Informace o ceně Medjed (MEDJED) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

+0.60%

-16.95%

-16.95%

Cena Medjed (MEDJED) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se MEDJED obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEDJED v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEDJED se za poslední hodinu změnila o +0.12%, za 24 hodin o +0.60% a za posledních 7 dní o -16.95%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Medjed (MEDJED)

$ 9.12K
$ 9.12K$ 9.12K

--
----

$ 9.12K
$ 9.12K$ 9.12K

988.44M
988.44M 988.44M

988,439,455.089865
988,439,455.089865 988,439,455.089865

Aktuální tržní kapitalizace Medjed je $ 9.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEDJED je 988.44M, přičemž celková zásoba je 988439455.089865. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.12K.

Historie cen v USD pro Medjed (MEDJED)

Během dnešního dne byla změna ceny Medjed na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Medjed na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Medjed na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Medjed na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.60%
30 dní$ 0-42.62%
60 dní$ 0-90.43%
90 dní$ 0--

Co je Medjed (MEDJED)

Medjed is the oldest meme in history, dating all the way back to around 1550 BCE. It appears in the Egyptian Book of the Dead as a strange figure with just eyes and feet poking out from under what looks like a floating sheet. It's described as a mysterious god who "strikes down enemies" and "cannot be seen". Thousands of years later, Medjed unexpectedly blew up in Japan after being featured in an exhibition. People fell in love with its simple, funny design. Since then, it has gained a huge normie cult following. There’s cosplay, fan art, merch, and even appearances in anime and video games. Now it's been tokenized and it's also a community-driven memecoin on the Solana blockchain.

Zdroj Medjed (MEDJED)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Medjed (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Medjed (MEDJED) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Medjed (MEDJED) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Medjed.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Medjed!

MEDJED na místní měny

Tokenomika pro Medjed (MEDJED)

Pochopení tokenomiky Medjed (MEDJED) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MEDJED hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Medjed (MEDJED)

Jakou hodnotu má dnes Medjed (MEDJED)?
Aktuální cena MEDJED v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEDJED v USD?
Aktuální cena MEDJED v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Medjed?
Tržní kapitalizace MEDJED je $ 9.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEDJED v oběhu?
Objem MEDJED v oběhu je 988.44M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEDJED?
MEDJED dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEDJED?
MEDJED dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MEDJED?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEDJED je -- USD.
Dosáhne MEDJED letos vyšší ceny?
MEDJED může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEDJED, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:04:28 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Medjed (MEDJED)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

