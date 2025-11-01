BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ME GUSTA je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MEGUSTA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEGUSTA.Dnešní aktuální cena ME GUSTA je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MEGUSTA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEGUSTA.

Více informací o MEGUSTA

Informace o ceně MEGUSTA

Co je to MEGUSTA

Oficiální webové stránky MEGUSTA

Tokenomika pro MEGUSTA

Předpověď cen MEGUSTA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo ME GUSTA

ME GUSTA Cena (MEGUSTA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MEGUSTA na USD

--
----
-2.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ME GUSTA (MEGUSTA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:50:13 (UTC+8)

Informace o ceně ME GUSTA (MEGUSTA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.84%

-1.26%

-1.26%

Cena ME GUSTA (MEGUSTA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se MEGUSTA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEGUSTA v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEGUSTA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -2.84% a za posledních 7 dní o -1.26%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ME GUSTA (MEGUSTA)

$ 67.12K
$ 67.12K$ 67.12K

--
----

$ 67.12K
$ 67.12K$ 67.12K

997.68M
997.68M 997.68M

997,681,917.632939
997,681,917.632939 997,681,917.632939

Aktuální tržní kapitalizace ME GUSTA je $ 67.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEGUSTA je 997.68M, přičemž celková zásoba je 997681917.632939. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 67.12K.

Historie cen v USD pro ME GUSTA (MEGUSTA)

Během dnešního dne byla změna ceny ME GUSTA na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ME GUSTA na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ME GUSTA na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ME GUSTA na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.84%
30 dní$ 0-52.06%
60 dní$ 0-60.04%
90 dní$ 0--

Co je ME GUSTA (MEGUSTA)

ME GUSTA ($MEGUSTA) is a community-driven meme token on the Solana blockchain, based on the legendary Rage Face meme. Developed and supported by A1lon, one of the co-founders of pump.fun, MEGUSTA brings nostalgic internet culture into the world of Web3 and DeFi.

The token represents fun, community, and meme culture while providing a transparent and trustworthy foundation with clear tokenomics. MEGUSTA is primarily traded on Raydium and is visible on leading tracking platforms such as DEXScreener and DEXTools. With a total supply of nearly 1 billion tokens and over 600 active holders, the community continues to grow steadily.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ME GUSTA (MEGUSTA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ME GUSTA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ME GUSTA (MEGUSTA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ME GUSTA (MEGUSTA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ME GUSTA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ME GUSTA!

MEGUSTA na místní měny

Tokenomika pro ME GUSTA (MEGUSTA)

Pochopení tokenomiky ME GUSTA (MEGUSTA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MEGUSTA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ME GUSTA (MEGUSTA)

Jakou hodnotu má dnes ME GUSTA (MEGUSTA)?
Aktuální cena MEGUSTA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEGUSTA v USD?
Aktuální cena MEGUSTA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ME GUSTA?
Tržní kapitalizace MEGUSTA je $ 67.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEGUSTA v oběhu?
Objem MEGUSTA v oběhu je 997.68M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEGUSTA?
MEGUSTA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEGUSTA?
MEGUSTA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MEGUSTA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEGUSTA je -- USD.
Dosáhne MEGUSTA letos vyšší ceny?
MEGUSTA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEGUSTA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se ME GUSTA (MEGUSTA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

