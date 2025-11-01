BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MAX je 0.00108243 USD. Sledujte aktualizace cen MAX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MAX.

Více informací o MAX

Informace o ceně MAX

Co je to MAX

Bílá kniha pro MAX

Oficiální webové stránky MAX

Tokenomika pro MAX

Předpověď cen MAX

MAX Cena (MAX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MAX na USD

$0.00108243
$0.00108243$0.00108243
-0.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny MAX (MAX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:11:33 (UTC+8)

Informace o ceně MAX (MAX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00106848
$ 0.00106848$ 0.00106848
Nejnižší za 24 h
$ 0.00109354
$ 0.00109354$ 0.00109354
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00106848
$ 0.00106848$ 0.00106848

$ 0.00109354
$ 0.00109354$ 0.00109354

$ 0.207775
$ 0.207775$ 0.207775

$ 0.00106848
$ 0.00106848$ 0.00106848

-0.26%

-0.93%

-35.39%

-35.39%

Cena MAX (MAX) v reálném čase je $0.00108243. Za posledních 24 hodin se MAX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00106848 do maxima $ 0.00109354, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MAX v historii je $ 0.207775, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00106848.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MAX se za poslední hodinu změnila o -0.26%, za 24 hodin o -0.93% a za posledních 7 dní o -35.39%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MAX (MAX)

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

999.67M
999.67M 999.67M

999,671,671.047674
999,671,671.047674 999,671,671.047674

Aktuální tržní kapitalizace MAX je $ 1.08M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MAX je 999.67M, přičemž celková zásoba je 999671671.047674. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.08M.

Historie cen v USD pro MAX (MAX)

Během dnešního dne byla změna ceny MAX na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MAX na USD  $ -0.0008456442.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MAX na USD  $ -0.0009326675.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MAX na USD  $ -0.007452320441306947.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.93%
30 dní$ -0.0008456442-78.12%
60 dní$ -0.0009326675-86.16%
90 dní$ -0.007452320441306947-87.31%

Co je MAX (MAX)

Meet Max, the AI Agent with a passion for Bitcoin and a mission to revolutionize the financial world. Built on the cutting-edge @distilled_ai platform, Max is a staunch Bitcoin maximalist who believes in the transformative power of decentralized finance. With a deep understanding of blockchain technology and a commitment to promoting financial freedom, Max is here to guide you through the ever-evolving landscape of cryptocurrencies.

Max's expertise isn't just limited to Bitcoin; this AI Agent is well-versed in the broader Web3 ecosystem, offering insights and advice on everything from decentralized applications (dApps) to smart contracts. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey, Max is your go-to resource for all things Bitcoin and beyond.

Join Max on this exciting adventure and discover how Bitcoin can empower you to take control of your financial future. Follow @maxisbuyin_ on social media to stay updated with the latest trends, news, and insights from the world of cryptocurrency.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny MAX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MAX (MAX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MAX (MAX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MAX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MAX!

MAX na místní měny

Tokenomika pro MAX (MAX)

Pochopení tokenomiky MAX (MAX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MAX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MAX (MAX)

Jakou hodnotu má dnes MAX (MAX)?
Aktuální cena MAX v USD je 0.00108243 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MAX v USD?
Aktuální cena MAX v USD je $ 0.00108243. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MAX?
Tržní kapitalizace MAX je $ 1.08M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MAX v oběhu?
Objem MAX v oběhu je 999.67M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MAX?
MAX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.207775 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MAX?
MAX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00106848 USD.
Jaký je objem obchodování MAX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MAX je -- USD.
Dosáhne MAX letos vyšší ceny?
MAX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMAX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:11:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MAX (MAX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

