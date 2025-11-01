BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Marvin The Robot je 0.00497329 USD. Sledujte aktualizace cen MARVIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MARVIN.

Více informací o MARVIN

Informace o ceně MARVIN

Co je to MARVIN

Oficiální webové stránky MARVIN

Tokenomika pro MARVIN

Předpověď cen MARVIN

Logo Marvin The Robot

Marvin The Robot Cena (MARVIN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MARVIN na USD

$0.00497329
-0.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Marvin The Robot (MARVIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:03:58 (UTC+8)

Informace o ceně Marvin The Robot (MARVIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0049452
Nejnižší za 24 h
$ 0.00500017
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0049452
$ 0.00500017
$ 0.00637845
$ 0.00478168
--

-0.53%

-1.78%

-1.78%

Cena Marvin The Robot (MARVIN) v reálném čase je $0.00497329. Za posledních 24 hodin se MARVIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0049452 do maxima $ 0.00500017, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MARVIN v historii je $ 0.00637845, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00478168.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MARVIN se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.53% a za posledních 7 dní o -1.78%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Marvin The Robot (MARVIN)

$ 39.52K
--
$ 47.11K
7.95M
9,472,220.0
Aktuální tržní kapitalizace Marvin The Robot je $ 39.52K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MARVIN je 7.95M, přičemž celková zásoba je 9472220.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 47.11K.

Historie cen v USD pro Marvin The Robot (MARVIN)

Během dnešního dne byla změna ceny Marvin The Robot na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Marvin The Robot na USD  $ -0.0006227901.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Marvin The Robot na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Marvin The Robot na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.53%
30 dní$ -0.0006227901-12.52%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Marvin The Robot (MARVIN)

Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Marvin The Robot (MARVIN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Marvin The Robot (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Marvin The Robot (MARVIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Marvin The Robot (MARVIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Marvin The Robot.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Marvin The Robot!

MARVIN na místní měny

Tokenomika pro Marvin The Robot (MARVIN)

Pochopení tokenomiky Marvin The Robot (MARVIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MARVIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Marvin The Robot (MARVIN)

Jakou hodnotu má dnes Marvin The Robot (MARVIN)?
Aktuální cena MARVIN v USD je 0.00497329 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MARVIN v USD?
Aktuální cena MARVIN v USD je $ 0.00497329. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Marvin The Robot?
Tržní kapitalizace MARVIN je $ 39.52K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MARVIN v oběhu?
Objem MARVIN v oběhu je 7.95M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MARVIN?
MARVIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00637845 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MARVIN?
MARVIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00478168 USD.
Jaký je objem obchodování MARVIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MARVIN je -- USD.
Dosáhne MARVIN letos vyšší ceny?
MARVIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMARVIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Marvin The Robot (MARVIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

