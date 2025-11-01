BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MAGA Hat je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MAGA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MAGA.Dnešní aktuální cena MAGA Hat je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MAGA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MAGA.

Více informací o MAGA

Informace o ceně MAGA

Co je to MAGA

Oficiální webové stránky MAGA

Tokenomika pro MAGA

Předpověď cen MAGA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo MAGA Hat

MAGA Hat Cena (MAGA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MAGA na USD

--
----
+0.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny MAGA Hat (MAGA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:10:34 (UTC+8)

Informace o ceně MAGA Hat (MAGA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

+0.21%

-3.34%

-3.34%

Cena MAGA Hat (MAGA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se MAGA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MAGA v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MAGA se za poslední hodinu změnila o +0.09%, za 24 hodin o +0.21% a za posledních 7 dní o -3.34%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MAGA Hat (MAGA)

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

--
----

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

410.29B
410.29B 410.29B

413,340,042,866.44934
413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934

Aktuální tržní kapitalizace MAGA Hat je $ 1.82M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MAGA je 410.29B, přičemž celková zásoba je 413340042866.44934. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.83M.

Historie cen v USD pro MAGA Hat (MAGA)

Během dnešního dne byla změna ceny MAGA Hat na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MAGA Hat na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MAGA Hat na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MAGA Hat na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.21%
30 dní$ 0-42.24%
60 dní$ 0-52.95%
90 dní$ 0--

Co je MAGA Hat (MAGA)

MAGA The Hat Movement on the Blockchain

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj MAGA Hat (MAGA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny MAGA Hat (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MAGA Hat (MAGA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MAGA Hat (MAGA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MAGA Hat.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MAGA Hat!

MAGA na místní měny

Tokenomika pro MAGA Hat (MAGA)

Pochopení tokenomiky MAGA Hat (MAGA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MAGA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MAGA Hat (MAGA)

Jakou hodnotu má dnes MAGA Hat (MAGA)?
Aktuální cena MAGA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MAGA v USD?
Aktuální cena MAGA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MAGA Hat?
Tržní kapitalizace MAGA je $ 1.82M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MAGA v oběhu?
Objem MAGA v oběhu je 410.29B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MAGA?
MAGA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MAGA?
MAGA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MAGA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MAGA je -- USD.
Dosáhne MAGA letos vyšší ceny?
MAGA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMAGA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:10:34 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MAGA Hat (MAGA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

