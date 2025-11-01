Lybra Cena (LBR)
Cena Lybra (LBR) v reálném čase je $0.00878739. Za posledních 24 hodin se LBR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00836793 do maxima $ 0.00998195, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LBR v historii je $ 4.48, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00825201.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LBR se za poslední hodinu změnila o +0.10%, za 24 hodin o +4.41% a za posledních 7 dní o -23.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Lybra je $ 364.97K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LBR je 41.45M, přičemž celková zásoba je 97430394.57583268. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 857.92K.
Během dnešního dne byla změna ceny Lybra na USD $ +0.00037117.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Lybra na USD $ -0.0030440002.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Lybra na USD $ -0.0052648662.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Lybra na USD $ -0.01448890089798818.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.00037117
|+4.41%
|30 dní
|$ -0.0030440002
|-34.64%
|60 dní
|$ -0.0052648662
|-59.91%
|90 dní
|$ -0.01448890089798818
|-62.24%
The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.
The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.
eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.
A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.
eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
