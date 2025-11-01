BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Lybra je 0.00878739 USD. Sledujte aktualizace cen LBR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LBR.

Více informací o LBR

Informace o ceně LBR

Co je to LBR

Bílá kniha pro LBR

Oficiální webové stránky LBR

Tokenomika pro LBR

Předpověď cen LBR

Lybra Cena (LBR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LBR na USD

$0.00878739
$0.00878739$0.00878739
+4.40%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Lybra (LBR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:00:57 (UTC+8)

Informace o ceně Lybra (LBR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00836793
$ 0.00836793$ 0.00836793
Nejnižší za 24 h
$ 0.00998195
$ 0.00998195$ 0.00998195
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00836793
$ 0.00836793$ 0.00836793

$ 0.00998195
$ 0.00998195$ 0.00998195

$ 4.48
$ 4.48$ 4.48

$ 0.00825201
$ 0.00825201$ 0.00825201

+0.10%

+4.41%

-23.05%

-23.05%

Cena Lybra (LBR) v reálném čase je $0.00878739. Za posledních 24 hodin se LBR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00836793 do maxima $ 0.00998195, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LBR v historii je $ 4.48, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00825201.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LBR se za poslední hodinu změnila o +0.10%, za 24 hodin o +4.41% a za posledních 7 dní o -23.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Lybra (LBR)

$ 364.97K
$ 364.97K$ 364.97K

--
----

$ 857.92K
$ 857.92K$ 857.92K

41.45M
41.45M 41.45M

97,430,394.57583268
97,430,394.57583268 97,430,394.57583268

Aktuální tržní kapitalizace Lybra je $ 364.97K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LBR je 41.45M, přičemž celková zásoba je 97430394.57583268. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 857.92K.

Historie cen v USD pro Lybra (LBR)

Během dnešního dne byla změna ceny Lybra na USD  $ +0.00037117.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Lybra na USD  $ -0.0030440002.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Lybra na USD  $ -0.0052648662.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Lybra na USD  $ -0.01448890089798818.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00037117+4.41%
30 dní$ -0.0030440002-34.64%
60 dní$ -0.0052648662-59.91%
90 dní$ -0.01448890089798818-62.24%

Co je Lybra (LBR)

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.

eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.

A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.

eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Lybra (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Lybra (LBR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Lybra (LBR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Lybra.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Lybra!

LBR na místní měny

Tokenomika pro Lybra (LBR)

Pochopení tokenomiky Lybra (LBR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LBR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Lybra (LBR)

Jakou hodnotu má dnes Lybra (LBR)?
Aktuální cena LBR v USD je 0.00878739 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LBR v USD?
Aktuální cena LBR v USD je $ 0.00878739. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Lybra?
Tržní kapitalizace LBR je $ 364.97K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LBR v oběhu?
Objem LBR v oběhu je 41.45M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LBR?
LBR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 4.48 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LBR?
LBR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00825201 USD.
Jaký je objem obchodování LBR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LBR je -- USD.
Dosáhne LBR letos vyšší ceny?
LBR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLBR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:00:57 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Lybra (LBR)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

