Dnešní aktuální cena Lumpy je 0.00020759 USD. Sledujte aktualizace cen LUMPY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LUMPY.

Lumpy Cena (LUMPY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LUMPY na USD

$0.00020759
$0.00020759
+0.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Lumpy (LUMPY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:48:55 (UTC+8)

Informace o ceně Lumpy (LUMPY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0002049
$ 0.0002049
Nejnižší za 24 h
$ 0.00020802
$ 0.00020802
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0002049
$ 0.0002049

$ 0.00020802
$ 0.00020802

$ 0.00026937
$ 0.00026937

$ 0.00018469
$ 0.00018469

-0.03%

+0.65%

-0.53%

-0.53%

Cena Lumpy (LUMPY) v reálném čase je $0.00020759. Za posledních 24 hodin se LUMPY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0002049 do maxima $ 0.00020802, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LUMPY v historii je $ 0.00026937, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00018469.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LUMPY se za poslední hodinu změnila o -0.03%, za 24 hodin o +0.65% a za posledních 7 dní o -0.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Lumpy (LUMPY)

$ 200.09K
$ 200.09K

--
--

$ 200.09K
$ 200.09K

963.82M
963.82M

963,815,039.5394627
963,815,039.5394627

Aktuální tržní kapitalizace Lumpy je $ 200.09K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LUMPY je 963.82M, přičemž celková zásoba je 963815039.5394627. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 200.09K.

Historie cen v USD pro Lumpy (LUMPY)

Během dnešního dne byla změna ceny Lumpy na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Lumpy na USD  $ -0.0000188426.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Lumpy na USD  $ -0.0000353373.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Lumpy na USD  $ +0.00001040809393343356.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.65%
30 dní$ -0.0000188426-9.07%
60 dní$ -0.0000353373-17.02%
90 dní$ +0.00001040809393343356+5.28%

Co je Lumpy (LUMPY)

Lumpy is a community-driven meme token built on the foundations of safety, education, community, fun, and creativity. Lumpy has a strong, long-term, active global member base who produces entertaining content, shares ideas, and fosters a sense of inclusiveness. The Lumpy team further extends its community approach to outside its own walls through regular collabs with other projects and co-hosts weekly spaces on X under the official Base Builders account.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Lumpy (LUMPY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Lumpy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Lumpy (LUMPY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Lumpy (LUMPY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Lumpy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Lumpy!

Tokenomika pro Lumpy (LUMPY)

Pochopení tokenomiky Lumpy (LUMPY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LUMPY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Lumpy (LUMPY)

Jakou hodnotu má dnes Lumpy (LUMPY)?
Aktuální cena LUMPY v USD je 0.00020759 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LUMPY v USD?
Aktuální cena LUMPY v USD je $ 0.00020759. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Lumpy?
Tržní kapitalizace LUMPY je $ 200.09K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LUMPY v oběhu?
Objem LUMPY v oběhu je 963.82M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LUMPY?
LUMPY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00026937 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LUMPY?
LUMPY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00018469 USD.
Jaký je objem obchodování LUMPY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LUMPY je -- USD.
Dosáhne LUMPY letos vyšší ceny?
LUMPY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLUMPY, kde najdete podrobnější analýzu.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,090.67

$3,878.35

$0.02438

$186.20

$1.0003

$3,878.35

$110,090.67

$186.20

$2.5094

$1,087.70

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09773

$0.01999

$0.00009594

$0.00445

$0.0056331

$0.0042

$0.0000817

