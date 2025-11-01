BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Little Buck je 0.00001511 USD. Sledujte aktualizace cen LITTLEBUCK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LITTLEBUCK.Dnešní aktuální cena Little Buck je 0.00001511 USD. Sledujte aktualizace cen LITTLEBUCK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LITTLEBUCK.

Více informací o LITTLEBUCK

Informace o ceně LITTLEBUCK

Co je to LITTLEBUCK

Oficiální webové stránky LITTLEBUCK

Tokenomika pro LITTLEBUCK

Předpověď cen LITTLEBUCK

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Little Buck

Little Buck Cena (LITTLEBUCK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LITTLEBUCK na USD

--
----
-0.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Little Buck (LITTLEBUCK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:01:52 (UTC+8)

Informace o ceně Little Buck (LITTLEBUCK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001479
$ 0.00001479$ 0.00001479
Nejnižší za 24 h
$ 0.0000153
$ 0.0000153$ 0.0000153
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001479
$ 0.00001479$ 0.00001479

$ 0.0000153
$ 0.0000153$ 0.0000153

$ 0.00029831
$ 0.00029831$ 0.00029831

$ 0.00001433
$ 0.00001433$ 0.00001433

+0.12%

-0.35%

-4.33%

-4.33%

Cena Little Buck (LITTLEBUCK) v reálném čase je $0.00001511. Za posledních 24 hodin se LITTLEBUCK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001479 do maxima $ 0.0000153, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LITTLEBUCK v historii je $ 0.00029831, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001433.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LITTLEBUCK se za poslední hodinu změnila o +0.12%, za 24 hodin o -0.35% a za posledních 7 dní o -4.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Little Buck (LITTLEBUCK)

$ 15.11K
$ 15.11K$ 15.11K

--
----

$ 15.11K
$ 15.11K$ 15.11K

999.64M
999.64M 999.64M

999,637,060.554962
999,637,060.554962 999,637,060.554962

Aktuální tržní kapitalizace Little Buck je $ 15.11K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LITTLEBUCK je 999.64M, přičemž celková zásoba je 999637060.554962. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.11K.

Historie cen v USD pro Little Buck (LITTLEBUCK)

Během dnešního dne byla změna ceny Little Buck na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Little Buck na USD  $ -0.0000039014.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Little Buck na USD  $ -0.0000086259.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Little Buck na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.35%
30 dní$ -0.0000039014-25.82%
60 dní$ -0.0000086259-57.08%
90 dní$ 0--

Co je Little Buck (LITTLEBUCK)

Honoring Little Buck. Beloved family deer wrongfully taken from his home. Fighting for justice, change & awareness, this is not a pump and dump, like what happened to peanut the squirrel, we aim to be recognized by the masses and the mainstream media as the community that fights every day under the replies and comments to spread the news little by little in social media, we are happy that we are already gaining traction, and will continue to do so in the future

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Little Buck (LITTLEBUCK)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Little Buck (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Little Buck (LITTLEBUCK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Little Buck (LITTLEBUCK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Little Buck.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Little Buck!

LITTLEBUCK na místní měny

Tokenomika pro Little Buck (LITTLEBUCK)

Pochopení tokenomiky Little Buck (LITTLEBUCK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LITTLEBUCK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Little Buck (LITTLEBUCK)

Jakou hodnotu má dnes Little Buck (LITTLEBUCK)?
Aktuální cena LITTLEBUCK v USD je 0.00001511 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LITTLEBUCK v USD?
Aktuální cena LITTLEBUCK v USD je $ 0.00001511. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Little Buck?
Tržní kapitalizace LITTLEBUCK je $ 15.11K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LITTLEBUCK v oběhu?
Objem LITTLEBUCK v oběhu je 999.64M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LITTLEBUCK?
LITTLEBUCK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00029831 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LITTLEBUCK?
LITTLEBUCK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001433 USD.
Jaký je objem obchodování LITTLEBUCK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LITTLEBUCK je -- USD.
Dosáhne LITTLEBUCK letos vyšší ceny?
LITTLEBUCK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLITTLEBUCK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:01:52 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Little Buck (LITTLEBUCK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,123.02
$110,123.02$110,123.02

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.50
$3,878.50$3,878.50

+0.45%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02395
$0.02395$0.02395

-25.57%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.33
$186.33$186.33

-0.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.50
$3,878.50$3,878.50

+0.45%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,123.02
$110,123.02$110,123.02

-0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.33
$186.33$186.33

-0.97%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5021
$2.5021$2.5021

-0.86%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09748
$0.09748$0.09748

+94.96%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01850
$0.01850$0.01850

-7.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00743
$0.00743$0.00743

+519.16%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0052272
$0.0052272$0.0052272

+166.42%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000326
$0.000326$0.000326

+63.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000815
$0.0000815$0.0000815

+63.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%