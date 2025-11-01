Little Buck Cena (LITTLEBUCK)
+0.12%
-0.35%
-4.33%
-4.33%
Cena Little Buck (LITTLEBUCK) v reálném čase je $0.00001511. Za posledních 24 hodin se LITTLEBUCK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001479 do maxima $ 0.0000153, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LITTLEBUCK v historii je $ 0.00029831, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001433.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LITTLEBUCK se za poslední hodinu změnila o +0.12%, za 24 hodin o -0.35% a za posledních 7 dní o -4.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Little Buck je $ 15.11K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LITTLEBUCK je 999.64M, přičemž celková zásoba je 999637060.554962. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.11K.
Během dnešního dne byla změna ceny Little Buck na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Little Buck na USD $ -0.0000039014.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Little Buck na USD $ -0.0000086259.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Little Buck na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-0.35%
|30 dní
|$ -0.0000039014
|-25.82%
|60 dní
|$ -0.0000086259
|-57.08%
|90 dní
|$ 0
|--
Honoring Little Buck. Beloved family deer wrongfully taken from his home. Fighting for justice, change & awareness, this is not a pump and dump, like what happened to peanut the squirrel, we aim to be recognized by the masses and the mainstream media as the community that fights every day under the replies and comments to spread the news little by little in social media, we are happy that we are already gaining traction, and will continue to do so in the future
Pochopení tokenomiky Little Buck (LITTLEBUCK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LITTLEBUCK hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|11-01 15:13:00
|Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
|11-01 13:14:00
|Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
