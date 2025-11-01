BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Liquid Agent je 0.00642152 USD. Sledujte aktualizace cen LIQUID v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LIQUID.

Aktuální cena 1 LIQUID na USD

+2.00%1D
Graf aktuální ceny Liquid Agent (LIQUID)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:00:20 (UTC+8)

Informace o ceně Liquid Agent (LIQUID) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.04%

+2.14%

-24.84%

-24.84%

Cena Liquid Agent (LIQUID) v reálném čase je $0.00642152. Za posledních 24 hodin se LIQUID obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00623245 do maxima $ 0.00645488, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LIQUID v historii je $ 0.145824, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00623245.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LIQUID se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o +2.14% a za posledních 7 dní o -24.84%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Liquid Agent (LIQUID)

Aktuální tržní kapitalizace Liquid Agent je $ 297.17K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LIQUID je 46.28M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 642.14K.

Historie cen v USD pro Liquid Agent (LIQUID)

Během dnešního dne byla změna ceny Liquid Agent na USD  $ +0.00013466.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Liquid Agent na USD  $ -0.0042816088.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Liquid Agent na USD  $ -0.0052140828.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Liquid Agent na USD  $ -0.06442992301524096.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00013466+2.14%
30 dní$ -0.0042816088-66.67%
60 dní$ -0.0052140828-81.19%
90 dní$ -0.06442992301524096-90.93%

Co je Liquid Agent (LIQUID)

Liquid Agent is the natural language layer for tomorrow's finance — built for humans, not machines. Designed around conversational AI, it transforms complex crypto operations into simple, intuitive dialogue. Whether trading, staking, lending, or exploring new opportunities, Liquid Agent empowers users to navigate the entire digital asset ecosystem through a single, intelligent chat interface that understands natural language commands.

Zdroj Liquid Agent (LIQUID)

Předpověď ceny Liquid Agent (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Liquid Agent (LIQUID) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Liquid Agent (LIQUID) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Liquid Agent.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Liquid Agent!

LIQUID na místní měny

Tokenomika pro Liquid Agent (LIQUID)

Pochopení tokenomiky Liquid Agent (LIQUID) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LIQUID hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Liquid Agent (LIQUID)

Jakou hodnotu má dnes Liquid Agent (LIQUID)?
Aktuální cena LIQUID v USD je 0.00642152 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LIQUID v USD?
Aktuální cena LIQUID v USD je $ 0.00642152. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Liquid Agent?
Tržní kapitalizace LIQUID je $ 297.17K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LIQUID v oběhu?
Objem LIQUID v oběhu je 46.28M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LIQUID?
LIQUID dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.145824 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LIQUID?
LIQUID dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00623245 USD.
Jaký je objem obchodování LIQUID?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LIQUID je -- USD.
Dosáhne LIQUID letos vyšší ceny?
LIQUID může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLIQUID, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:00:20 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

