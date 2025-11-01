BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena likes je 0 USD. Sledujte aktualizace cen LIKES v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LIKES.

Více informací o LIKES

Informace o ceně LIKES

Co je to LIKES

Oficiální webové stránky LIKES

Tokenomika pro LIKES

Předpověď cen LIKES

Logo likes

likes Cena (LIKES)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LIKES na USD

+18.20%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny likes (LIKES)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:59:58 (UTC+8)

Informace o ceně likes (LIKES) (USD)

24hodinová změna ceny:
Cena likes (LIKES) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se LIKES obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LIKES v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LIKES se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o +18.26% a za posledních 7 dní o -2.62%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu likes (LIKES)

Aktuální tržní kapitalizace likes je $ 426.28K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LIKES je 68.00B, přičemž celková zásoba je 99999999999.99998. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 626.88K.

Historie cen v USD pro likes (LIKES)

Co je likes (LIKES)

repost tiktoks to farcaster. have fun. earn real $$$.

likes.fun is weaponizing degen speculation to pay creators more than tiktok ever did.

$likes is a core platform token that makes this whole thing work. launched via Clanker on Base with 3% LP fees set up, all gathered in WETH. 60% of the fees are instantly assigned to reward top hunters and original tiktok creators.

curation isn't the endgame - it's just the cold start. when any tiktoker sees $1000+ sitting in rewards, they won't ask about tokenomics. they'll come and ask how to claim.

and that's when cold start becomes flywheel.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj likes (LIKES)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny likes (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít likes (LIKES) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva likes (LIKES) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro likes.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny likes!

LIKES na místní měny

Tokenomika pro likes (LIKES)

Pochopení tokenomiky likes (LIKES) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LIKES hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně likes (LIKES)

Jakou hodnotu má dnes likes (LIKES)?
Aktuální cena LIKES v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LIKES v USD?
Aktuální cena LIKES v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace likes?
Tržní kapitalizace LIKES je $ 426.28K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LIKES v oběhu?
Objem LIKES v oběhu je 68.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LIKES?
LIKES dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LIKES?
LIKES dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování LIKES?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LIKES je -- USD.
Dosáhne LIKES letos vyšší ceny?
LIKES může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLIKES, kde najdete podrobnější analýzu.
