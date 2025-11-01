BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Ledgity Token je 0.01043038 USD. Sledujte aktualizace cen LDY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LDY.

Více informací o LDY

Informace o ceně LDY

Co je to LDY

Bílá kniha pro LDY

Oficiální webové stránky LDY

Tokenomika pro LDY

Předpověď cen LDY

Logo Ledgity Token

Ledgity Token Cena (LDY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LDY na USD

$0.01042624
$0.01042624$0.01042624
+0.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Ledgity Token (LDY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:59:38 (UTC+8)

Informace o ceně Ledgity Token (LDY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01029724
$ 0.01029724$ 0.01029724
Nejnižší za 24 h
$ 0.01044049
$ 0.01044049$ 0.01044049
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01029724
$ 0.01029724$ 0.01029724

$ 0.01044049
$ 0.01044049$ 0.01044049

$ 0.110451
$ 0.110451$ 0.110451

$ 0.00392962
$ 0.00392962$ 0.00392962

+0.08%

+0.67%

+4.17%

+4.17%

Cena Ledgity Token (LDY) v reálném čase je $0.01043038. Za posledních 24 hodin se LDY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01029724 do maxima $ 0.01044049, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LDY v historii je $ 0.110451, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00392962.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LDY se za poslední hodinu změnila o +0.08%, za 24 hodin o +0.67% a za posledních 7 dní o +4.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ledgity Token (LDY)

$ 384.66K
$ 384.66K$ 384.66K

--
----

$ 782.28K
$ 782.28K$ 782.28K

36.88M
36.88M 36.88M

75,000,000.0
75,000,000.0 75,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Ledgity Token je $ 384.66K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LDY je 36.88M, přičemž celková zásoba je 75000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 782.28K.

Historie cen v USD pro Ledgity Token (LDY)

Během dnešního dne byla změna ceny Ledgity Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ledgity Token na USD  $ -0.0012100377.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ledgity Token na USD  $ -0.0038487392.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ledgity Token na USD  $ -0.001299098443602018.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.67%
30 dní$ -0.0012100377-11.60%
60 dní$ -0.0038487392-36.89%
90 dní$ -0.001299098443602018-11.07%

Co je Ledgity Token (LDY)

Ledgity Yield provides stablecoins holders with a scalable and stable treasury management solution backed by a liquid portfolio of Real World Assets (RWA)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Ledgity Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ledgity Token (LDY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ledgity Token (LDY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ledgity Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ledgity Token!

LDY na místní měny

Tokenomika pro Ledgity Token (LDY)

Pochopení tokenomiky Ledgity Token (LDY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LDY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ledgity Token (LDY)

Jakou hodnotu má dnes Ledgity Token (LDY)?
Aktuální cena LDY v USD je 0.01043038 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LDY v USD?
Aktuální cena LDY v USD je $ 0.01043038. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ledgity Token?
Tržní kapitalizace LDY je $ 384.66K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LDY v oběhu?
Objem LDY v oběhu je 36.88M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LDY?
LDY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.110451 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LDY?
LDY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00392962 USD.
Jaký je objem obchodování LDY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LDY je -- USD.
Dosáhne LDY letos vyšší ceny?
LDY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLDY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:59:38 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Ledgity Token (LDY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

