Předpověď ceny Ledgity Token (LDY) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu Ledgity Token pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste LDY v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu Ledgity Token
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu Ledgity Token
--
----
0.00%
USD
Aktuální
Předpověď
Předpověď ceny Ledgity Token (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny Ledgity Token (LDY) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Ledgity Token potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.010412.

Předpověď ceny Ledgity Token (LDY) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Ledgity Token potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.010932.

Předpověď ceny Ledgity Token (LDY) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu LDY v roce 2027 $ 0.011479 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny Ledgity Token (LDY) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu LDY v roce 2028 $ 0.012053 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny Ledgity Token (LDY) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena LDY v roce 2029 $ 0.012656 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny Ledgity Token (LDY) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena LDY v roce 2030 $ 0.013288 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny Ledgity Token (LDY) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena Ledgity Token mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.021646.

Předpověď ceny Ledgity Token (LDY) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena Ledgity Token mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.035259.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.010412
    0.00%
  • 2026
    $ 0.010932
    5.00%
  • 2027
    $ 0.011479
    10.25%
  • 2028
    $ 0.012053
    15.76%
  • 2029
    $ 0.012656
    21.55%
  • 2030
    $ 0.013288
    27.63%
  • 2031
    $ 0.013953
    34.01%
  • 2032
    $ 0.014651
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.015383
    47.75%
  • 2034
    $ 0.016152
    55.13%
  • 2035
    $ 0.016960
    62.89%
  • 2036
    $ 0.017808
    71.03%
  • 2037
    $ 0.018698
    79.59%
  • 2038
    $ 0.019633
    88.56%
  • 2039
    $ 0.020615
    97.99%
  • 2040
    $ 0.021646
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny Ledgity Token pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 0.010412
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 0.010413
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 0.010422
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 0.010454
    0.41%
Předpověď ceny Ledgity Token (LDY) na dnešek

Předpokládaná cena LDY dne November 2, 2025(Dnes) je $0.010412. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny Ledgity Token (LDY) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny LDY při použití zadaného5% ročního růstu $0.010413. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny Ledgity Token (LDY) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny LDY při použití 5% roční míry růstu $0.010422. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny Ledgity Token (LDY) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena LDY $0.010454. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky Ledgity Token

--
----

--

$ 384.25K
$ 384.25K$ 384.25K

36.88M
36.88M 36.88M

--
----

--

Nejnovější cena LDY je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Objem v oběhu LDY je kromě toho 36.88M a celková tržní kapitalizace činí $ 384.25K.

Historická cena Ledgity Token

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně Ledgity Token na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena Ledgity Token 0.010412 USD. Objem Ledgity Token(LDY) v oběhu je 36.88M LDY, takže tržní kapitalizace je $384,249.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    0.21%
    $ 0
    $ 0.010487
    $ 0.010362
  • 7 d
    3.99%
    $ 0.000415
    $ 0.021905
    $ 0.003962
  • 30 dní
    17.26%
    $ 0.001797
    $ 0.021905
    $ 0.003962
Výkon za 24 h

Ledgity Token za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $0, což odráží změnu hodnoty v 0.21%.

Výkon za 7 d

Token Ledgity Token se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.021905 a minimu ve výši $0.003962. Zaznamenal změnu ceny o 3.99%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu LDY na trhu.

Výkon za 30 h

U Ledgity Token za poslední měsíc došlo k 17.26% změně, což představuje přibližně $0.001797 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u LDY v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny Ledgity Token (LDY)?

Modul předpovědi cen Ledgity Token je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny LDY na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně Ledgity Token v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu LDY, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu Ledgity Token. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost LDY.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb LDY a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu Ledgity Token.

Proč je předpověď ceny LDY důležitá?

Předpovědi cen pro LDY jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu LDY?
Podle vašich předpovědí dosáhne token LDY ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu LDY na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu Ledgity Token (LDY) dosáhne předpokládaná cena tokenu LDY ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 LDY v roce 2026?
Cena 1 Ledgity Token (LDY) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu LDY zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu LDY v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu Ledgity Token (LDY) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 LDY.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu LDY v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Ledgity Token (LDY) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu LDY v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Ledgity Token (LDY) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 LDY v roce 2030?
Cena 1 Ledgity Token (LDY) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu LDY zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu LDY pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu Ledgity Token (LDY) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 LDY.
Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.