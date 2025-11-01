BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena LAD je 0.00002403 USD. Sledujte aktualizace cen LAD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LAD.

Více informací o LAD

Informace o ceně LAD

Co je to LAD

Tokenomika pro LAD

Předpověď cen LAD

LAD Cena (LAD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LAD na USD

-4.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny LAD (LAD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:00:16 (UTC+8)

Informace o ceně LAD (LAD) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.66%

-4.25%

+61.44%

+61.44%

Cena LAD (LAD) v reálném čase je $0.00002403. Za posledních 24 hodin se LAD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00002194 do maxima $ 0.00003864, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LAD v historii je $ 0.00042021, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001355.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LAD se za poslední hodinu změnila o -0.66%, za 24 hodin o -4.25% a za posledních 7 dní o +61.44%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu LAD (LAD)

Aktuální tržní kapitalizace LAD je $ 24.03K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LAD je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 24.03K.

Historie cen v USD pro LAD (LAD)

Během dnešního dne byla změna ceny LAD na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny LAD na USD  $ +0.0000033908.
Za posledních 60 dní byla změna ceny LAD na USD  $ -0.0000202771.
Za posledních 90 dní byla změna ceny LAD na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.25%
30 dní$ +0.0000033908+14.11%
60 dní$ -0.0000202771-84.38%
90 dní$ 0--

Co je LAD (LAD)

The LAD meme is about celebrating being a chad, boldness, humor, and relatability by highlighting moments where someone acts with carefree confidence or playful defiance. It captures the spirit of living unapologetically, whether in sports, gaming, or daily life. At its core, the meme is a nod to the charm of being effortlessly cool, making it a versatile tool for jokes, motivation, and community expression.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny LAD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít LAD (LAD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva LAD (LAD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro LAD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny LAD!

LAD na místní měny

Tokenomika pro LAD (LAD)

Pochopení tokenomiky LAD (LAD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LAD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně LAD (LAD)

Jakou hodnotu má dnes LAD (LAD)?
Aktuální cena LAD v USD je 0.00002403 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LAD v USD?
Aktuální cena LAD v USD je $ 0.00002403. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace LAD?
Tržní kapitalizace LAD je $ 24.03K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LAD v oběhu?
Objem LAD v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LAD?
LAD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00042021 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LAD?
LAD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001355 USD.
Jaký je objem obchodování LAD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LAD je -- USD.
Dosáhne LAD letos vyšší ceny?
LAD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLAD, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se LAD (LAD)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

