Dnešní aktuální cena Koyo je 0.00032517 USD. Sledujte aktualizace cen KOY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KOY.

Více informací o KOY

Informace o ceně KOY

Co je to KOY

Oficiální webové stránky KOY

Tokenomika pro KOY

Předpověď cen KOY

Aktuální cena 1 KOY na USD

$0.00032517
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Koyo (KOY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:47:09 (UTC+8)

Informace o ceně Koyo (KOY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.02352792
$ 0.00027821
+9.24%

+9.24%

Cena Koyo (KOY) v reálném čase je $0.00032517. Za posledních 24 hodin se KOY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KOY v historii je $ 0.02352792, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00027821.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KOY se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +9.24%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Koyo (KOY)

$ 171.40K
$ 171.40K$ 171.40K

$ 182.92K
$ 182.92K$ 182.92K

527.10M
527.10M 527.10M

562,535,613.3139977
562,535,613.3139977 562,535,613.3139977

Aktuální tržní kapitalizace Koyo je $ 171.40K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KOY je 527.10M, přičemž celková zásoba je 562535613.3139977. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 182.92K.

Historie cen v USD pro Koyo (KOY)

Během dnešního dne byla změna ceny Koyo na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Koyo na USD  $ +0.0000006420.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Koyo na USD  $ -0.0000688218.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Koyo na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ +0.0000006420+0.20%
60 dní$ -0.0000688218-21.16%
90 dní$ 0--

Co je Koyo (KOY)

Koyo Token is a decentralized finance (DeFi) project built on the Ethereum blockchain. The project's goal is to provide a platform where users can access various financial services, including lending, borrowing, and staking, in a secure and decentralized manner.

The Koyo Token is the native cryptocurrency of the platform, and it serves as a means of payment for accessing the different financial services on the platform. The token is ERC-20 compliant, meaning that it can be stored in any ERC-20 compatible wallet and traded on any ERC-20 compatible exchange.

One of the unique features of Koyo Token is its decentralized governance model. The project is governed by a decentralized autonomous organization (DAO) that is composed of Koyo Token holders. The DAO allows token holders to participate in the decision-making process of the project, such as voting on proposals for platform upgrades, changes to the tokenomics, and more.

The Koyo Token platform also provides users with the opportunity to earn rewards through staking. Staking involves holding a certain amount of Koyo Tokens in a wallet for a specified period, in exchange for earning rewards in the form of more Koyo Tokens.

Overall, Koyo Token aims to provide a secure and transparent financial ecosystem that empowers users to take control of their finances and participate in the governance of the platform.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Koyo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Koyo (KOY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Koyo (KOY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Koyo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Koyo!

KOY na místní měny

Tokenomika pro Koyo (KOY)

Pochopení tokenomiky Koyo (KOY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KOY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Koyo (KOY)

Jakou hodnotu má dnes Koyo (KOY)?
Aktuální cena KOY v USD je 0.00032517 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KOY v USD?
Aktuální cena KOY v USD je $ 0.00032517. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Koyo?
Tržní kapitalizace KOY je $ 171.40K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KOY v oběhu?
Objem KOY v oběhu je 527.10M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KOY?
KOY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02352792 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KOY?
KOY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00027821 USD.
Jaký je objem obchodování KOY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KOY je -- USD.
Dosáhne KOY letos vyšší ceny?
KOY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKOY, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Koyo (KOY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

