Dnešní aktuální cena KITO je 0.00029856 USD. Sledujte aktualizace cen KITO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KITO.

Cena KITO (KITO) v reálném čase je $0.00029856. Za posledních 24 hodin se KITO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00025057 do maxima $ 0.00030776, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KITO v historii je $ 0.00030776, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000344.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KITO se za poslední hodinu změnila o +0.94%, za 24 hodin o +18.63% a za posledních 7 dní o +99.95%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace KITO je $ 291.17K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 14.43K. Objem v oběhu KITO je 975.26M, přičemž celková zásoba je 975263103.97. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 291.17K.

Co je KITO (KITO)

KITO is a community-driven memecoin built on the TON blockchain, created to showcase the power of organic growth through design, content, and collective effort. Its purpose is to unite holders around a cultural narrative rather than simple speculation. KITO represents a movement that blends creativity, community engagement, and blockchain adoption in the meme sector, aiming to become one of the defining cultural assets of TON.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Jakou hodnotu v USD bude mít KITO (KITO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva KITO (KITO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro KITO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny KITO!

Pochopení tokenomiky KITO (KITO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KITO hned teď!

Jakou hodnotu má dnes KITO (KITO)?
Aktuální cena KITO v USD je 0.00029856 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KITO v USD?
Aktuální cena KITO v USD je $ 0.00029856. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace KITO?
Tržní kapitalizace KITO je $ 291.17K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KITO v oběhu?
Objem KITO v oběhu je 975.26M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KITO?
KITO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00030776 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KITO?
KITO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000344 USD.
Jaký je objem obchodování KITO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KITO je $ 14.43K USD.
Dosáhne KITO letos vyšší ceny?
KITO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKITO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:46:34 (UTC+8)

11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

