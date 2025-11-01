Kin Cena (KIN)
-3.16%
-5.51%
+11.01%
+11.01%
Cena Kin (KIN) v reálném čase je $0.00000105. Za posledních 24 hodin se KIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000101 do maxima $ 0.00000112, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KIN v historii je $ 0.00122572, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KIN se za poslední hodinu změnila o -3.16%, za 24 hodin o -5.51% a za posledních 7 dní o +11.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Kin je $ 2.84M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KIN je 2.65T, přičemž celková zásoba je 2647308641404.938. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.84M.
Během dnešního dne byla změna ceny Kin na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kin na USD $ -0.0000001495.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kin na USD $ -0.0000000887.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kin na USD $ -0.0000001709498180696036.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-5.51%
|30 dní
|$ -0.0000001495
|-14.24%
|60 dní
|$ -0.0000000887
|-8.45%
|90 dní
|$ -0.0000001709498180696036
|-14.00%
Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased.
Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana’s blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy.
Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code’s permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others.
In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity.
Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
