Dnešní aktuální cena Kin je 0.00000105 USD. Sledujte aktualizace cen KIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KIN.

Více informací o KIN

Informace o ceně KIN

Co je to KIN

Bílá kniha pro KIN

Oficiální webové stránky KIN

Tokenomika pro KIN

Předpověď cen KIN

Kin Cena (KIN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KIN na USD

-4.10%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Kin (KIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:07:02 (UTC+8)

Informace o ceně Kin (KIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-3.16%

-5.51%

+11.01%

+11.01%

Cena Kin (KIN) v reálném čase je $0.00000105. Za posledních 24 hodin se KIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000101 do maxima $ 0.00000112, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KIN v historii je $ 0.00122572, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KIN se za poslední hodinu změnila o -3.16%, za 24 hodin o -5.51% a za posledních 7 dní o +11.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Kin (KIN)

Aktuální tržní kapitalizace Kin je $ 2.84M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KIN je 2.65T, přičemž celková zásoba je 2647308641404.938. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.84M.

Historie cen v USD pro Kin (KIN)

Během dnešního dne byla změna ceny Kin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kin na USD  $ -0.0000001495.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kin na USD  $ -0.0000000887.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kin na USD  $ -0.0000001709498180696036.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-5.51%
30 dní$ -0.0000001495-14.24%
60 dní$ -0.0000000887-8.45%
90 dní$ -0.0000001709498180696036-14.00%

Co je Kin (KIN)

Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased.

Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana’s blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy.

Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code’s permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others.

In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity.

Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Kin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Kin (KIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Kin (KIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Kin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Kin!

KIN na místní měny

Tokenomika pro Kin (KIN)

Pochopení tokenomiky Kin (KIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Kin (KIN)

Jakou hodnotu má dnes Kin (KIN)?
Aktuální cena KIN v USD je 0.00000105 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KIN v USD?
Aktuální cena KIN v USD je $ 0.00000105. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Kin?
Tržní kapitalizace KIN je $ 2.84M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KIN v oběhu?
Objem KIN v oběhu je 2.65T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KIN?
KIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00122572 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KIN?
KIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování KIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KIN je -- USD.
Dosáhne KIN letos vyšší ceny?
KIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:07:02 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Kin (KIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

