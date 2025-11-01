BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena KardiaChain je 0.00085891 USD. Sledujte aktualizace cen KAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KAI.

Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:06:33 (UTC+8)

Informace o ceně KardiaChain (KAI) (USD)

Cena KardiaChain (KAI) v reálném čase je $0.00085891. Za posledních 24 hodin se KAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00072929 do maxima $ 0.00086549, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KAI v historii je $ 0.160205, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001683.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KAI se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o +11.87% a za posledních 7 dní o +188.14%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu KardiaChain (KAI)

Aktuální tržní kapitalizace KardiaChain je $ 4.09M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KAI je 4.78B, přičemž celková zásoba je 5000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.28M.

Historie cen v USD pro KardiaChain (KAI)

Během dnešního dne byla změna ceny KardiaChain na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny KardiaChain na USD  $ +0.0003162309.
Za posledních 60 dní byla změna ceny KardiaChain na USD  $ -0.0000698008.
Za posledních 90 dní byla změna ceny KardiaChain na USD  $ -0.0000781647469284823.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+11.87%
30 dní$ +0.0003162309+36.82%
60 dní$ -0.0000698008-8.12%
90 dní$ -0.0000781647469284823-8.34%

Co je KardiaChain (KAI)

KAI Network is a next-generation blockchain designed to turn AI breakthroughs into on-chain value. It enables developers, content creators, prompt engineers, and researchers to earn $KAI by discovering novel techniques—such as prompts, workflows, model exploits, or parameter optimizations—and minting them as digital assets. These discoveries become NFTs (called DCVRs) that generate royalties and can be licensed or traded across the ecosystem.

Whether you’re building tools, running agents, or just experimenting with AI, KAI lets you capture the value of your creativity—directly, transparently, and on-chain.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny KardiaChain (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít KardiaChain (KAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva KardiaChain (KAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro KardiaChain.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny KardiaChain!

KAI na místní měny

Tokenomika pro KardiaChain (KAI)

Pochopení tokenomiky KardiaChain (KAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně KardiaChain (KAI)

Jakou hodnotu má dnes KardiaChain (KAI)?
Aktuální cena KAI v USD je 0.00085891 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KAI v USD?
Aktuální cena KAI v USD je $ 0.00085891. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace KardiaChain?
Tržní kapitalizace KAI je $ 4.09M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KAI v oběhu?
Objem KAI v oběhu je 4.78B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KAI?
KAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.160205 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KAI?
KAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001683 USD.
Jaký je objem obchodování KAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KAI je -- USD.
Dosáhne KAI letos vyšší ceny?
KAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se KardiaChain (KAI)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

