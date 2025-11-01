BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Just need some rest je 0.00437206 USD. Sledujte aktualizace cen REST v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend REST.

Více informací o REST

Informace o ceně REST

Co je to REST

Oficiální webové stránky REST

Tokenomika pro REST

Předpověď cen REST

Logo Just need some rest

Just need some rest Cena (REST)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 REST na USD

$0.00437206
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Just need some rest (REST)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:06:27 (UTC+8)

Informace o ceně Just need some rest (REST) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00437206
Nejnižší za 24 h
$ 0.00437206
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00437206
$ 0.00437206
$ 0.01275586
$ 0.00437206
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Cena Just need some rest (REST) v reálném čase je $0.00437206. Za posledních 24 hodin se REST obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00437206 do maxima $ 0.00437206, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena REST v historii je $ 0.01275586, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00437206.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena REST se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Just need some rest (REST)

$ 4.37M
--
$ 4.37M
1000.00M
999,999,895.470689
Aktuální tržní kapitalizace Just need some rest je $ 4.37M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu REST je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999999895.470689. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.37M.

Historie cen v USD pro Just need some rest (REST)

Během dnešního dne byla změna ceny Just need some rest na USD  $ 0.0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Just need some rest na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Just need some rest na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Just need some rest na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0.00.00%
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Just need some rest (REST)

CA:4xgZmdKKHE3PXtUwUtvJGPSCSTJMJohSmWufJhiVo6q Me telling God “Please stop giving me battles” I don’t want to be a strong soldier, I just want to rest.

TOGETHER WE HAVE A REST!

Take some time to calm down and do nothing it's good for your soul. Put your phone out of sight; that solves everything. Rest is productive. The only roadmap is take it slow.

TOKEN SUPPLY 1,000,000,000 BUY/SELL TAX 0/0 CONTRACT SAFU $REST $REST $REST Just need some rest, bro.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Zdroj Just need some rest (REST)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Just need some rest (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Just need some rest (REST) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Just need some rest (REST) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Just need some rest.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Just need some rest!

REST na místní měny

Tokenomika pro Just need some rest (REST)

Pochopení tokenomiky Just need some rest (REST) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu REST hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Just need some rest (REST)

Jakou hodnotu má dnes Just need some rest (REST)?
Aktuální cena REST v USD je 0.00437206 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena REST v USD?
Aktuální cena REST v USD je $ 0.00437206. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Just need some rest?
Tržní kapitalizace REST je $ 4.37M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem REST v oběhu?
Objem REST v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) REST?
REST dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01275586 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) REST?
REST dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00437206 USD.
Jaký je objem obchodování REST?
Aktuální 24hodinový objem obchodování REST je -- USD.
Dosáhne REST letos vyšší ceny?
REST může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenREST, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:06:27 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Just need some rest (REST)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

