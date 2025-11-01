BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Just Juni by Virtuals je 0.00004136 USD. Sledujte aktualizace cen JUNI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JUNI.

Více informací o JUNI

Informace o ceně JUNI

Co je to JUNI

Oficiální webové stránky JUNI

Tokenomika pro JUNI

Předpověď cen JUNI

Just Juni by Virtuals Cena (JUNI)

Zalistování zrušeno

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Just Juni by Virtuals (JUNI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:57:40 (UTC+8)

Informace o ceně Just Juni by Virtuals (JUNI) (USD)

Cena Just Juni by Virtuals (JUNI) v reálném čase je $0.00004136. Za posledních 24 hodin se JUNI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003222 do maxima $ 0.00004303, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JUNI v historii je $ 0.00006908, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001195.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JUNI se za poslední hodinu změnila o +2.25%, za 24 hodin o +28.36% a za posledních 7 dní o +43.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Just Juni by Virtuals (JUNI)

Aktuální tržní kapitalizace Just Juni by Virtuals je $ 31.95K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu JUNI je 772.49M, přičemž celková zásoba je 772491747.3824497. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 31.95K.

Historie cen v USD pro Just Juni by Virtuals (JUNI)

Během dnešního dne byla změna ceny Just Juni by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Just Juni by Virtuals na USD  $ +0.0000192057.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Just Juni by Virtuals na USD  $ +0.0000223608.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Just Juni by Virtuals na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+28.36%
30 dní$ +0.0000192057+46.44%
60 dní$ +0.0000223608+54.06%
90 dní$ 0--

Co je Just Juni by Virtuals (JUNI)

Juni was brought to life by the Virtuals protocol and now resides on the Base Chain. Unlike your typical AI agent, Juni evolves through the community’s input! Anyone can purchase her token and actively contribute to shaping her development. She will be a one-of-a-kind, community-driven personality.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Just Juni by Virtuals (JUNI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Just Juni by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Just Juni by Virtuals (JUNI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Just Juni by Virtuals (JUNI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Just Juni by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Just Juni by Virtuals!

JUNI na místní měny

Tokenomika pro Just Juni by Virtuals (JUNI)

Pochopení tokenomiky Just Juni by Virtuals (JUNI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu JUNI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Just Juni by Virtuals (JUNI)

Jakou hodnotu má dnes Just Juni by Virtuals (JUNI)?
Aktuální cena JUNI v USD je 0.00004136 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena JUNI v USD?
Aktuální cena JUNI v USD je $ 0.00004136. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Just Juni by Virtuals?
Tržní kapitalizace JUNI je $ 31.95K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem JUNI v oběhu?
Objem JUNI v oběhu je 772.49M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) JUNI?
JUNI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00006908 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) JUNI?
JUNI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001195 USD.
Jaký je objem obchodování JUNI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování JUNI je -- USD.
Dosáhne JUNI letos vyšší ceny?
JUNI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenJUNI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:57:40 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

