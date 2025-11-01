BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Jambo je 0.0477961 USD. Sledujte aktualizace cen J v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend J.Dnešní aktuální cena Jambo je 0.0477961 USD. Sledujte aktualizace cen J v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend J.

Více informací o J

Informace o ceně J

Co je to J

Oficiální webové stránky J

Tokenomika pro J

Předpověď cen J

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Jambo

Jambo Cena (J)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 J na USD

$0.04780375
$0.04780375$0.04780375
+0.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Jambo (J)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:05:36 (UTC+8)

Informace o ceně Jambo (J) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.04721499
$ 0.04721499$ 0.04721499
Nejnižší za 24 h
$ 0.050948
$ 0.050948$ 0.050948
Nejvyšší za 24 h

$ 0.04721499
$ 0.04721499$ 0.04721499

$ 0.050948
$ 0.050948$ 0.050948

$ 0.910484
$ 0.910484$ 0.910484

$ 0.04595874
$ 0.04595874$ 0.04595874

-3.98%

+0.97%

-8.61%

-8.61%

Cena Jambo (J) v reálném čase je $0.0477961. Za posledních 24 hodin se J obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04721499 do maxima $ 0.050948, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena J v historii je $ 0.910484, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.04595874.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena J se za poslední hodinu změnila o -3.98%, za 24 hodin o +0.97% a za posledních 7 dní o -8.61%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Jambo (J)

$ 7.70M
$ 7.70M$ 7.70M

--
----

$ 47.84M
$ 47.84M$ 47.84M

161.01M
161.01M 161.01M

999,999,737.7644807
999,999,737.7644807 999,999,737.7644807

Aktuální tržní kapitalizace Jambo je $ 7.70M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu J je 161.01M, přičemž celková zásoba je 999999737.7644807. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 47.84M.

Historie cen v USD pro Jambo (J)

Během dnešního dne byla změna ceny Jambo na USD  $ +0.00046114.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Jambo na USD  $ -0.0245826669.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Jambo na USD  $ -0.0254498364.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Jambo na USD  $ -0.04230672193559403.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00046114+0.97%
30 dní$ -0.0245826669-51.43%
60 dní$ -0.0254498364-53.24%
90 dní$ -0.04230672193559403-46.95%

Co je Jambo (J)

Jambo is building the world's largest on-chain mobile network powered by the JamboPhone — the most powerful crypto-native mobile device. We have built this vision through support of top investors including Paradigm, Pantera, OKX, Coinbase, and more.

With Jambo's hardware foundation of mobile nodes across 120+ countries, Jambo and our Ecosystem partners can achieve decentralization faster and more cost-effectively. Network effects can be achieved instantly for use cases including validators, P2P networking, and other new products.

Jambo has onboarded millions into the on-chain economy through the JamboApp which features:

  1. Innovative earning and airdrop opportunities
  2. Jambo Ecosystem dApp store
  3. JamboWallet multi-chain wallet

Jambo is transforming lives in all corners of the world particularly in emerging markets by creating the hub for users to secure next generation blockchain use cases while earning real rewards.

At the heart of the Jambo economy is the Jambo Token, a utility token fueling rewards, discounts, payouts, and more. Powering the decentralized future.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Jambo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Jambo (J) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Jambo (J) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Jambo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Jambo!

J na místní měny

Tokenomika pro Jambo (J)

Pochopení tokenomiky Jambo (J) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu J hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Jambo (J)

Jakou hodnotu má dnes Jambo (J)?
Aktuální cena J v USD je 0.0477961 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena J v USD?
Aktuální cena J v USD je $ 0.0477961. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Jambo?
Tržní kapitalizace J je $ 7.70M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem J v oběhu?
Objem J v oběhu je 161.01M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) J?
J dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.910484 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) J?
J dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.04595874 USD.
Jaký je objem obchodování J?
Aktuální 24hodinový objem obchodování J je -- USD.
Dosáhne J letos vyšší ceny?
J může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenJ, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:05:36 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Jambo (J)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,200.21
$110,200.21$110,200.21

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.16
$3,877.16$3,877.16

+0.42%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02257
$0.02257$0.02257

-29.86%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.44
$186.44$186.44

-0.91%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.16
$3,877.16$3,877.16

+0.42%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,200.21
$110,200.21$110,200.21

-0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.44
$186.44$186.44

-0.91%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5125
$2.5125$2.5125

-0.45%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.03
$1,088.03$1,088.03

+0.33%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.11121
$0.11121$0.11121

+122.42%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.23496
$1.23496$1.23496

+6,074.80%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.23496
$1.23496$1.23496

+6,074.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000358
$0.000358$0.000358

+79.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034478
$0.0034478$0.0034478

+75.72%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.570
$19.570$19.570

+52.12%