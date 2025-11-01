BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena It Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen IT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IT.Dnešní aktuální cena It Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen IT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IT.

Více informací o IT

Informace o ceně IT

Co je to IT

Oficiální webové stránky IT

Tokenomika pro IT

Předpověď cen IT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo It Coin

It Coin Cena (IT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 IT na USD

$0.00040294
$0.00040294$0.00040294
+1.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny It Coin (IT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:58:34 (UTC+8)

Informace o ceně It Coin (IT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00278389
$ 0.00278389$ 0.00278389

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

+1.46%

+10.33%

+10.33%

Cena It Coin (IT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se IT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IT v historii je $ 0.00278389, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IT se za poslední hodinu změnila o +0.45%, za 24 hodin o +1.46% a za posledních 7 dní o +10.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu It Coin (IT)

$ 402.82K
$ 402.82K$ 402.82K

--
----

$ 402.82K
$ 402.82K$ 402.82K

999.72M
999.72M 999.72M

999,716,570.141656
999,716,570.141656 999,716,570.141656

Aktuální tržní kapitalizace It Coin je $ 402.82K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu IT je 999.72M, přičemž celková zásoba je 999716570.141656. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 402.82K.

Historie cen v USD pro It Coin (IT)

Během dnešního dne byla změna ceny It Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny It Coin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny It Coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny It Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.46%
30 dní$ 0-20.01%
60 dní$ 0-68.12%
90 dní$ 0--

Co je It Coin (IT)

Just some degens buying it.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny It Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít It Coin (IT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva It Coin (IT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro It Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny It Coin!

IT na místní měny

Tokenomika pro It Coin (IT)

Pochopení tokenomiky It Coin (IT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně It Coin (IT)

Jakou hodnotu má dnes It Coin (IT)?
Aktuální cena IT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IT v USD?
Aktuální cena IT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace It Coin?
Tržní kapitalizace IT je $ 402.82K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IT v oběhu?
Objem IT v oběhu je 999.72M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IT?
IT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00278389 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IT?
IT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování IT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IT je -- USD.
Dosáhne IT letos vyšší ceny?
IT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:58:34 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se It Coin (IT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,988.46
$109,988.46$109,988.46

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.98
$3,874.98$3,874.98

+0.36%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02467
$0.02467$0.02467

-23.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.81
$185.81$185.81

-1.24%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.98
$3,874.98$3,874.98

+0.36%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,988.46
$109,988.46$109,988.46

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.81
$185.81$185.81

-1.24%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5027
$2.5027$2.5027

-0.84%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.10
$1,088.10$1,088.10

+0.34%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09001
$0.09001$0.09001

+80.02%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.06480
$0.06480$0.06480

+224.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.06480
$0.06480$0.06480

+224.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0046548
$0.0046548$0.0046548

+137.24%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00226
$0.00226$0.00226

+88.33%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000826
$0.0000826$0.0000826

+65.20%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.140
$20.140$20.140

+56.56%