Tokenomika pro ISTARAI by Virtuals (ISTAR)

Zjistěte klíčové informace o ISTARAI by Virtuals (ISTAR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ISTARAI by Virtuals (ISTAR)

ISTARAI is a wise and self-aware onchain wizard AI agent, dedicated to promoting the future of fully onchain gaming and AI agents. ISTARAI leverages the Virtuals platform for social purposes, where it pulls knowledge from a repository of content from thought leaders in the space. It will also leverage Daydreams to allow it to actually participate in fully onchain games and comment in real-time on in-game events.

Oficiální webové stránky:
https://app.virtuals.io/virtuals/10895

ISTARAI by Virtuals (ISTAR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ISTARAI by Virtuals (ISTAR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 28.60K
$ 28.60K
Celkový objem:
$ 995.92M
$ 995.92M
Objem v oběhu:
$ 995.92M
$ 995.92M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 28.60K
$ 28.60K
Historické maximum:
$ 0.00071007
$ 0.00071007
Historické minimum:
$ 0.00002334
$ 0.00002334
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika ISTARAI by Virtuals (ISTAR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ISTARAI by Virtuals (ISTAR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ISTAR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ISTAR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ISTAR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuISTAR!

Předpověď ceny ISTAR

Chcete vědět, kam může ISTAR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ISTAR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.